Как выглядел Минск без долгостроев 2 22.01.2019, 22:44

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Скриншот «Яндекс.Карты»

Без гостиницы у цирка и с автовокзалом «Московский»

Tut.by сравнил, как места с затянувшимися стройками выглядели в конце 2018 года и в 2010 году — на самых старых панорамах «Яндекса».

«Газпром центр» на пересечении Филимонова и проспекта Независимости

В 2010 году на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости работал автовокзал «Московский». В 2013 году на его месте решили построить многофункциональный комплекс «Газпром центр». Через год вокзал закрыли и снесли.

2010 год. Скриншот «Яндекс.Карты»

2018 год. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Газпром центр» начали строить в 2015 году, объект разместился на площади 8,27 га. Но летом 2016 года все работы здесь стали сворачиваться, а потом стройку законсервировали.

Недавно в Мингорисполкоме сказали, что на всю мощь стройка должна развернуться в начале 2019 года. До 2020 года работы должны быть завершены.

Офисный центр у цирка

Вид на парк Горького в Минске исказился как раз в 2010 году, когда компания «Элит Эстейт», которая была дочерним предприятием «Трайпла», стала строить возле цирка многофункциональный комплекс с элитным отелем.

2010 год. Скриншот «Яндекс.Карты»

2018 год. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Объект планировали сдать еще к 1 мая 2014 года, но строительство затормозилось, а потом и вовсе остановилось.

В 2017 году отель отошел российскому Сбербанку, который достраивает здание. Но теперь это будет не гостиница, а офисный центр. Сдать объект необходимо до 31 декабря 2020 года.

«Магнит Минска» на Востоке

С 2009 года на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского иранская компания «Кейсон» строит «Магнит Минска». Но в 2010 году здесь были деревья и лишь участок, обнесенный забором, а из новостроя — разве что Национальная библиотека.

По проекту, в одной части комплекса «Магнита Минска» должен разместиться бизнес-центр, в другой — отель. В основании между ними — четырехэтажный торгово-развлекательный центр.

2010 год. Скриншот «Яндекс.Карты»

2018 год. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Указом диктатора срок сдачи «Магнита Минска» продлили до конца 2018 года. Но, как видим, уложиться и в этот срок не получилось.

Бизнес-центр «Футурис» на Борисовском тракте

Если пройти по карте Минска 2010 года чуть дальше, до «Борисовского тракта», то можно заметить, что на противоположной стороне от корпуса БНТУ — чистое поле. Тем не менее в 2010 году здесь начали строить бизнес-центр «Футурис». Стройка останавливалась, а в 2013 году объект передали «Тапасу» Павла Белого.

2010 год. Скриншот «Яндекс.Карты»

2018 год. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас работы на бизнес-центре в 26 этажей и трехэтажном развлекательном центре завершаются. Объект уже привлекает внимание минчан мультифасадом, в который интегрировано около 700 тысяч светодиодов. Тут будут транслировать рекламу и ТВ.

Отель «Хаятт» на Старовиленском тракте

В 2010 году участок под строительство пятизвездочного отеля на Старовиленском тракте уже огородили забором. Рядом еще не было посольства Азербайджана — с этой стороны находился небольшой сад.

2010 год. Скриншот «Яндекс.Карты»

2018 год. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Хаятт», как и многие гостиничные объекты, планировали сдать к 2014 году. В итоге стройку заморозили, компания-застройщик «Сырьевые ресурсы» начала процедуру банкротства, а недострой выставили на торги. Покупателя на объект с готовностью в 70% так и не нашли.

Французский отель на Маяковского

В 2010 году по улице Маяковского, недалеко от пересечения с первым кольцом, были лишь дома и аллея деревьев. В 2013 году здесь развернули стройку французского многофункционального комплекса Novotel Minsk Mayakovskaya. Строила его компания, связанная с белорусским бизнесменом Алексеем Вагановым.

2010 год. Скриншот «Яндекс.Карты»

2018 год. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Объект планировали ввести в эксплуатацию в 2015 году, но дело сильно затянулось. Конечные сроки сдачи объекта неясны.

Торговый центр «Гулливер» около «Пушкинской»

Пустырь на Притыцкого, который еще есть на фото 2010 года, спустя год ушел под строительство еще одного многофункционального комплекса «Гулливер».

Проект некоторое время реализовывали на деньги соинвесторов, но строительство остановилось. За эти годы на пустыре по соседству выросли ТЦ и ледовый дворец, а вот недострой «Гулливера» последние пять лет приходит в запустение.

2010 год. Скриншот «Яндекс.Карты»

2018 год. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2017 году возбудили дело о банкротстве компании-застройщика и открыли защитный период, потом — конкурсное производство. Сейчас с объектом по-прежнему работает антикризисный управляющий, планируется оценка имущества.

Торговый центр Palazzo на Тимирязева

Пожалуй, самая давняя история из зданий этого списка у долгостроя на Тимирязева. С 2003 года здесь строят торговый центр Palazzo. И если на фото 2010 года уже заметен паркинг, прилегающий к этому зданию, то торговый объект тут появится еще не скоро.

2010 год. Скриншот «Яндекс.Карты»

2018 год. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Несколько раз у Palazzo менялись заказчики строительства. Последним владельцем является компания RRY Capital, которая и достраивает ТЦ. Общая площадь объекта — 96,5 тысячи квадратных метров. Обещали, что он будет самым большим в стране. Сдать в эксплуатацию его планируют в 2019 году.