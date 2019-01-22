МИД Японии сообщил о переговорах тет-а-тет между Путиным и Абэ 1 22.01.2019, 22:51

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Президент РФ и премьер-министр Японии провели переговоры по мирному договору.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры в формате тет-а-тет, они состоялись после официальной встречи с участием министров двух стран. Об этом рассказал пресс-секретарь японского МИДа Такеши Осуга, передает РБК.

«[Переговоры тет-а-тет] продлились 50 минут. Затем премьер-министр Абэ сказал нам, что во время встречи они очень откровенно и честно обсудили проблему мирного договора [по итогам Второй мировой войны]», — сообщил Осуга.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения о нем мешает территориальный спор о Курильских островах, которые в Токио считают своими северными территориями и требуют их возврата.

Пресс-секретарь отметил, что разговор, на котором присутствовали только переводчики, состоялся во время перерыва между встречами с участием министров и советников. На этих встречах глава МИД России Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно рассказали об итогах переговоров 14 января о мирном договоре. После переговоров лидеры стран и другие официальные лица также побеседовали за обедом, который продлился 70 минут, уточнил Осуга.

Официальные переговоры Путина и Абэ с участием министров состоялись 22 января. Итогом стала договоренность продолжить обсуждение мирного договора на уровне министров иностранных дел. В преддверии переговоров Абэ говорил о желании «как следует» обсудить вопрос с Путиным. Эта тема в ходе встречи в Кремле была затронута неоднократно, в том числе речь шла о статусе четырех островов Курильской гряды, подтвердил пресс-секретарь МИД Японии. Синдзо Абэ признал, что достижение договоренностей — очень сложный вопрос и что его решение не должно негативно отразиться на дружеских отношениях японского и российского народов, подчеркнул Осуга.

Помимо мирного договора стороны обсудили экономическое сотрудничество, международные проблемы и борьбу с наркотрафиком.