Белорусские водители начали борьбу с «письмами счастья» 5 22.01.2019, 23:11

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фото с сайта moyby.com

Водители требуют указывать на знаке «Фотоконтроль» ограничение скорости.

На каждом знак "Фотоконтроль" обязательно должно быть указано действующее ограничение скорости. Эту норму необходимо закрепить законодательно, считают авторы очередной петиции, появившейся в Сети. Под обращением сейчас собирают подписи, отправить его планируют в Министерство транспорта, администрацию Лукашенко, Государственный комитет по стандартизации, Совет Министров.

В обращении говорится:

Почти каждый водитель в Беларуси хотя бы раз получал "письмо счастья" со штрафом за превышение скорости.

На наш взгляд, самая распространенная причина превышения - это вовсе не недисциплинированность водителя, а неудовлетворительная организация информирования водителей об установленном скоростном режиме. Стоит вспомнить, сколько нареканий вызывает установка дорожных знаков на трассе Минск - Могилев, где на изменение скоростного режима часто указывает лишь знак "Перекресток". И именно в этом месте установлена фотокамера.

Понятно, что водитель обязан знать ПДД. И понятно, что бюджет нашей страны нуждается в регулярном пополнении. Но может быть, уполномоченным организациям стоит все-таки уважать своих граждан и не устраивать на дорогах постоянные экзамены-ребусы? Это отвлекает от вождения и зачастую приводит к ДТП. Например, когда водители, увидев знак предупреждения о фотоконтроле, "на всякий случай" резко тормозят, неожиданно сбрасывая скорость не до разрешенной, а ниже всяких разумных пределов.

Кроме того, водитель может физически не увидеть знак ограничения скорости из-за проезжающего автобуса или грузовика. Внимательность, наблюдательность, дисциплинированность и идеальное знание ПДД в этом случае никак не уберегут его от невольного нарушения.

Считаем, что совмещение на единой табличке двух знаков - "Ограничение скорости" и "Фотоконтроль" - не может вызвать сколь-нибудь существенных дополнительных затрат. Просим использовать эту возможность акцентировать внимание водителя на ограничении, продублировав его на знаке 1.36 (конечно, сохранив требование об обязательности этого знака и местах его установки). Это, по нашему мнению, безусловно будет способствовать безопасности движения.

Обращаемся с настоятельной просьбой законодательно установить обязательное указание ограничения скорости на знаке 1.36 "Контроль режима движения". Кстати, согласно СТБ с 01.01.2019 знак 1.36 должен дублироваться на разделительной полосе, и в ходе исполнения этого требования было бы разумно устанавливать знаки с указанием информации об ограничении скорости движения.

Убеждены, что дополнительное "напоминание" об ограничении скорости снизит аварийность и количество нарушений скоростного режима. Выражаем надежду, что именно это является целью установки дорожных знаков.

В качестве примеров приводим фото подобных дублированных знаков, устанавливаемых в различных странах.