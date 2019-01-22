Белорусские водители начали борьбу с «письмами счастья»5
- 22.01.2019, 23:11
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Водители требуют указывать на знаке «Фотоконтроль» ограничение скорости.
На каждом знак "Фотоконтроль" обязательно должно быть указано действующее ограничение скорости. Эту норму необходимо закрепить законодательно, считают авторы очередной петиции, появившейся в Сети. Под обращением сейчас собирают подписи, отправить его планируют в Министерство транспорта, администрацию Лукашенко, Государственный комитет по стандартизации, Совет Министров.
В обращении говорится:
Почти каждый водитель в Беларуси хотя бы раз получал "письмо счастья" со штрафом за превышение скорости.
На наш взгляд, самая распространенная причина превышения - это вовсе не недисциплинированность водителя, а неудовлетворительная организация информирования водителей об установленном скоростном режиме. Стоит вспомнить, сколько нареканий вызывает установка дорожных знаков на трассе Минск - Могилев, где на изменение скоростного режима часто указывает лишь знак "Перекресток". И именно в этом месте установлена фотокамера.
Понятно, что водитель обязан знать ПДД. И понятно, что бюджет нашей страны нуждается в регулярном пополнении. Но может быть, уполномоченным организациям стоит все-таки уважать своих граждан и не устраивать на дорогах постоянные экзамены-ребусы? Это отвлекает от вождения и зачастую приводит к ДТП. Например, когда водители, увидев знак предупреждения о фотоконтроле, "на всякий случай" резко тормозят, неожиданно сбрасывая скорость не до разрешенной, а ниже всяких разумных пределов.
Кроме того, водитель может физически не увидеть знак ограничения скорости из-за проезжающего автобуса или грузовика. Внимательность, наблюдательность, дисциплинированность и идеальное знание ПДД в этом случае никак не уберегут его от невольного нарушения.
Считаем, что совмещение на единой табличке двух знаков - "Ограничение скорости" и "Фотоконтроль" - не может вызвать сколь-нибудь существенных дополнительных затрат. Просим использовать эту возможность акцентировать внимание водителя на ограничении, продублировав его на знаке 1.36 (конечно, сохранив требование об обязательности этого знака и местах его установки). Это, по нашему мнению, безусловно будет способствовать безопасности движения.
Обращаемся с настоятельной просьбой законодательно установить обязательное указание ограничения скорости на знаке 1.36 "Контроль режима движения". Кстати, согласно СТБ с 01.01.2019 знак 1.36 должен дублироваться на разделительной полосе, и в ходе исполнения этого требования было бы разумно устанавливать знаки с указанием информации об ограничении скорости движения.
Убеждены, что дополнительное "напоминание" об ограничении скорости снизит аварийность и количество нарушений скоростного режима. Выражаем надежду, что именно это является целью установки дорожных знаков.
В качестве примеров приводим фото подобных дублированных знаков, устанавливаемых в различных странах.