Цены на нефть обвалились рекордно за месяц после прогнозов МВФ 1 22.01.2019, 23:20

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Баррель Brent подешевел до 60,67 доллара.

Цены на нефть резко снизились во вторник после публикации январского макродоклада МВФ, в котором фонд снизил прогнозы глобального экономического роста до минимума за 3 года, передает finanz.ru.

На опасениях, что глобальная экономика не сможет предъявить спрос на сырье в объемах, на которые рассчитывают добывающие страны, нефтяные фьючерсы впервые за месяц обвалились более чем на 3% на биржах как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.

К 21.20 по Минску баррель Brent подешевел до 60,67 доллара, а контракты на WTI заключались по 52,37 доллара за бочку с падением котировок на 3,2% и 3,1% соответственно.

Прогноз МВФ, который резко ухудшил ожидания по экономике Германии, с 3,7 до 3,5% снизил прогноз глобального роста, а также предрек дальнейшее замедление Китая (до с 6,6% до 6,3%) и США (до 2,5) «перевернул рынок нефти с ног на голову», говорит Роберт Йогер, старший директор по энергофьючерсам Mizuho в Нью-Йорке.

Хотя 0,2 процентного пункта выглядят как небольшая величина, в пересчете на баррели мирового спроса это существенно, добавляет Йогер.

Проблема в том, что замедляется экономика Китая - крупнейшего покупателя нефти на планете, импортирующего 10 млн баррелей в день, отмечает стратег RJO Futures Филипп Стрибл.

По итогам 2018 года китайская экономика прибавила 6,6%, а темпы роста оказались минимальными с 1990 года. При этом декабрьские данные и вовсе зафиксировали - экспорт сократился на 4,4%, а импорт рухнул на 7,6%.

На конец 2018 года добыча нефти в мире уже превышала спрос - на 0,4 млн баррелей в сутки, по оценке ОПЕК. Решение сократить добычу, которое приняли картель и Россия, позволило рынку перевести дыхание после падения котировок на 30% за квартал, однако теперь вызывает опасения другая сторона этого уравнения - спрос, указывает аналитик Sumitomo Кей Кабаши.

Стоимость фрахта нефтяных танкеров класса VLCC в Азии рухнула вдвое - с 60 тысяч долларов в день осенью до 30 тысяч - в январе. Упали цены на аренду грузовых судов по всем классов товаров, отмечают аналитики Morgan Stanley, предупреждая, что это свидетельствует о рисках падения спроса на сырье в Китае.