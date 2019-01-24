Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США 24.01.2019, 8:05

Николас Мадуро

Фото: Reuters

Вашингтон призвал диктатора уйти в отставку.

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Сотрудникам посольства США в Каракасе дали 72 часа на то, чтобысобрать вещи и покинуть Венесуэлу, сообщает «Голос Америки».

Мадуро сделал это заявление несколько часов спустя после того, как президент США Дональд Трамп официально признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы.

Источники в Белом доме утверждают, что Трамп не исключает применения различных действий в отношении правительства Мадуро, включая блокаду Венесуэлы и военное вмешательство. Это может произойти, если против участников протестных акций будет применена сила, или если опасность будет угрожать лично Хуану Гуайдо.

В первую очередь Вашингтон, скорее всего, введет усиленные санкции против всех членов правительства Мадуро. По словам одного из источников «Голоса Америки», нынешние санкции США против Венесуэлы будут усилены многократно. Кроме того, администрация Трампа может ввести новые санкции в отношении нефтяного сектора страны. Это случится, если политическая ситуация в Каракасе ухудшится.

Вашингтон призвал Николаса Мадуро уйти в отставку. Об этом, в частности, сегодня заявил госсекретарь США Майк Помпео. США также обратились с призывом к другим странам признать Гуайдо в качестве законного президента Венесуэлы.

На эту просьбу уже отозвались Канада и 11 стран, входящих в состав так называемой «Группы Лимы». Эта коалиция латиноамериканских стран была сформирована в августе 2017 года в перуанской столице Лиме. Главы МИДов 12 стран, к которым позже присоединились еще два государства, подписали декларацию о непризнании параллельного венесуэльского парламента – Конституционной ассамблеи, созванной по инициативе Мадуро в 2017 году.

Из всех 14 стран-участниц «Группы Лимы» только Гайана, Сент-Люсия и Мексика пока не признали Гуайдо новым президентом Венесуэлы. Мексиканские власти взяли тайм-аут на «изучение ситуации».

Страны Евросоюза пока не делали никаких заявлений по поводу ситуации в Венесуэле. Председатель Европейского совета Дональд Туск написал в Твиттере: «В отличие от Мадуро, парламентская ассамблея, в том числе, Хуан Гуайдо, получили демократический мандат от венесуэльского народа».

Солидарность с правительством Мадуро выразили власти Боливии.

«С конституционной, гуманитарной и демократической точки зрения – и в соответствии с международным правом – у Соединенных Штатов и мирового сообщества не осталось других вариантов, кроме как признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы», – заявил в интервью «Голосу Америки» Мойсес Рендон, замдиректора Американской программы вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).