«Пропагандисты приехали»: украинцы в ПАСЕ снова потроллили российскую журналистку 5 24.01.2019, 16:37

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Ольга Скабеева

На прошлой сессии Ассамблеи Скабеевой пришлось выслушать гимн Украины.

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы снова "потроллили" российскую журналистку Ольгу Скабееву, сообщает segodnya.ua.

"Вы будете смеяться, но во время дебатов по Азову в кулуарах Совета Европы снова появилась Скабеева. Опять мы их сильно достали", – написал в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев.

Еще один член украинской делегации народный депутат Алексей Гончаренко снял на видео Скабееву и снова "поругался" с ней, несколько раз назвав российскую съемочную группу пропагандистами.

"Пропагандисты приехали, пропагандисты… Вы чуть-чуть ошиблись местом и не туда приехали – надо было в Гаагу, потому что там скоро будут судить вашего Путина (президента РФ. – Ред.). Не только его, но и многих других. Поэтому вам нужно изучать Гаагу, их местоположение и как там все происходит", – сказал политик.

Нардеп также проинформировал пропагандистов, что сегодня в ПАСЕ признали украинских моряков военнопленными, поддержав соответствующую правку в проекте резолюции по агрессии России на комитете Ассамблеи.