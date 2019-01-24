закрыть
24 января 2019, четверг, 17:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

«Пропагандисты приехали»: украинцы в ПАСЕ снова потроллили российскую журналистку

5
  • 24.01.2019, 16:37
  • 2,461
Ольга Скабеева

На прошлой сессии Ассамблеи Скабеевой пришлось выслушать гимн Украины.

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы снова "потроллили" российскую журналистку Ольгу Скабееву, сообщает segodnya.ua.

"Вы будете смеяться, но во время дебатов по Азову в кулуарах Совета Европы снова появилась Скабеева. Опять мы их сильно достали", – написал в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев.

Еще один член украинской делегации народный депутат Алексей Гончаренко снял на видео Скабееву и снова "поругался" с ней, несколько раз назвав российскую съемочную группу пропагандистами.

"Пропагандисты приехали, пропагандисты… Вы чуть-чуть ошиблись местом и не туда приехали – надо было в Гаагу, потому что там скоро будут судить вашего Путина (президента РФ. – Ред.). Не только его, но и многих других. Поэтому вам нужно изучать Гаагу, их местоположение и как там все происходит", – сказал политик.

Нардеп также проинформировал пропагандистов, что сегодня в ПАСЕ признали украинских моряков военнопленными, поддержав соответствующую правку в проекте резолюции по агрессии России на комитете Ассамблеи.


популярное за неделю

Мнение

Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип