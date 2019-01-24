Новая сирийская реальность Илия Куса

24.01.2019, 16:55

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Фото: AP

Как повлияет на регион уход США.

Неожиданное и для многих шокирующее решение президента США Дональда Трампа вывести американский воинский контингент из Сирии серьезно изменило местный баланс сил.

Решение администрации покинуть многострадальную Сирию спутало карты многим игрокам, вогнав всех в ступор, а позже спровоцировав настоящие "крысиные бега" за то, кто же первым заменит Штаты на северо-востоке страны и заполнит оставленный американцами вакуум влияния.

Переоценить последствия решения Вашингтона весьма трудно: Дональд Трамп действительно сделал то, что может изменить баланс сил в Сирии и, гораздо шире, в субрегионе Леванта на много лет вперед.

Битва за Сирию

Бюрократическая и политическая борьба за Сирию велась во многих высоких кабинетах Белого дома и Пентагона, а также на Капитолийском холме.

Неоконы-республиканцы типа Джона Болтона и Майкла Помпео, включая влиятельных генералов "старой гвардии", а также могущественные саудовско-эмиратские и израильское лобби яростно противились идеям Трампа покинуть Сирию. В какой-то момент начало казаться, что Штаты останутся там надолго.

За неделю до принятия Трампом судьбоносного решения о выходе из конфликта советник президента Джон Болтон и министр обороны Джеймс Мэттис лично ходили по телеканалам и ездили в командировки, рассказывая всем о "бессрочном сохранении своего военного присутствия в Сирии". И даже придумали новую причину, оправдывающую размещение войск – борьба с Ираном и недопущение "реванша Исламского Государства".

Но их планам не суждено было сбыться. В конце декабря в ходе телефонного разговора с президентом Турции Дональд Трамп внезапно решил: довольно, мы уходим из Сирии. В тот же день он написал об этом в своем Twitter, еще до того, как было принято официальное решение на уровне администрации.

Такой способ принятия решений поверг всех в шок и спровоцировал настоящий кризис в команде президента.

В отставку подали министр обороны Джеймс Мэттис, специальный представитель США в Международной антитеррористической коалиции Бретт МакГерк, глава аппарата Пентагона Кевин Суини. Сенаторы и конгрессмены разразились негодованием.

Стоит отметить, что решение Дональда Трампа само по себе не стало чем-то совершенно сомнительным для американской общественности. Значительная часть населения поддержала идею возвращения "наших парней" домой. Многие и до этого выступали против дальнейшего втягивания страны в очередной ближневосточный конфликт, который мог затянуться на десятилетия.

К тому же Трамп и узкая команда его советников не хотели поддерживать сирийских курдов, поскольку справедливо полагали, что в итоге они создадут собственное квази-государство под американским военным щитом, а Штаты будут вынуждены связать себя с курдами обязательствами защищать их изолированный северо-восточный сирийский анклав.

Это превратило бы северо-восточную Сирию в еще один Кабул для США, где бы постоянно гибли американские солдаты непонятно за что. Более того, поддержка США курдов серьезно подорвала их отношения с Турцией, являющейся одним из важнейших союзников НАТО на переднем крае Ближнего Востока.

Таким образом, Дональд Трамп принял решение, которое просто продемонстрировало уже состоявшийся факт:

США проиграли войну в Сирии, а их позиция там скорее наносила ущерб, чем приносила выгоду.

Что смутило многих, так это то, КАК Дональд Трамп принял это решение: без консультаций, предварительных договоренностей, переговоров. Даже сообщения никто не посылал о том, что готовится подобный маневр.

Многие расценили это как обычное "кидалово" своих союзников-курдов и партнеров по коалиции, проливавших кровь в борьбе с террористами "Исламского государства". К тому же отсутствие какого-либо графика вывода войск или даже временных рамок лишь усилили критику в адрес Трампа.

Региональные расклады

Как бы то ни было, решение Штатов уйти из Сирии серьезно изменило внутренние и региональные расклады сил. Пройдемся по основным из них.

Сирия. Для самой Сирии уход американцев открывает дорогу к официальным переговорам с сирийскими курдами о нормализации отношений и возвращении их территорий под контроль центральных властей.

В течение 2017-2018 годов переговоры между Дамаском и курдами, к которым последних активно склоняла Россия, были слабыми и часто блокировались американцами, не позволявшими своим союзникам разговаривать с правительством Башара Асада. Да и сами курды, веря в надежность и долгосрочность своего альянса с США, не желали идти навстречу различным обещаниям властей.

Теперь же эта возможность снова на столе. Сразу после объявления Трампом своего решения о выходе из Сирии, курдская делегация полетела в Дамаск, где начала переговоры о нормализации отношений с Асадом.

Еще до Нового года сирийские правительственные войска вошли на территорию курдского анклава и развернули там свои подразделения по договоренностям с курдским руководством.

Сейчас речь идет о возможной передачи курдами нефтегазовых месторождений в Восточной Сирии под контроль правительства, в обмен на защиту от турецкого вторжения.

Россия. Уход США открывает для РФ массу возможностей. Во-первых, можно заполнить вакуум влияния в северо-восточной Сирии.

Во-вторых, Москва может стать главным посредником в переговорах между Дамаском и курдами, а значит, одной из ключевых сторон в диалоге с соседней Турцией по поводу судьбы северо-восточных регионов, куда Анкара намеревается ввести свои войска.

Перебирание на себя функций главного гаранта безопасности Сирии дает Кремлю карт-бланш на урегулирование конфликта на условиях, выгодных Москве. Это, в свою очередь, вынуждает страны Европы отныне обращаться за помощью к Путину в таких вопросах, как стабилизация Сирии и Леванта, репатриация сирийских беженцев, недопущение нового конфликта и даже сдерживание Ирана и Турции.

Такое окно диалога с Европой – это мечта Путина, которое в Кремля надеются "монетизировать" в послабление санкций и защиту совместных энергетических проектов типа "Северного потока-2".

Турция. Пожалуй, больше всех решению Трампа радовался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Для него военное присутствие США на северо-востоке Сирии было настоящей головной болью.

Он не мог усмирить курдское партизанское движение в Сирии, пока там стояли американские войска. Для Эрдогана центр "вселенского зла" - это город Манбидж на западе курдского анклава, на территории которого размещены американцы, британцы и французы.

За пару недель до решения Трампа Эрдоган анонсировал военную операцию в этом районе, решив поиграть в рискованный блеф с Соединенными Штатами. Это стало одним из факторов, который повлиял на решение Дональда Трампа, не желавшего вероятных столкновений между турецкой и американской армиями.

Теперь Турция получает "зеленый свет" на вторжение.

Они смогут получить Манбидж и его окрестности и выдавить курдов на восток от реки Евфрат, создав в приграничной зоне пояс безопасности и подавив курдское движение, считающееся в Турции террористической организацией.

Сейчас между Турцией и США идут переговоры относительно условий выхода Штатов. Эрдоган желает выторговать для себя разрешение от Трампа взять эти земли под свой контроль. Это бы узаконило военную оккупацию Турцией этих территорий, которую бы подали как "перебирание на себя функций гаранта безопасности" местного населения и недопущения реванша террористов "ИГИЛ".

Дабы подтолкнуть США к скорейшему уходу, турки снова разыгрывают вопрос расследования дела убийства саудовского инсайдера и бывшего разведчика Джамаля Хашкаджи. Имея компромат на наследного принца Саудовской Аравии в этом деле, Анкара активно давит на США, чтобы поскорее получить от Трампа разрешение на завоевание курдских земель.

Параллельно Турция начала переговоры с РФ о разделе сфер влияния на северо-востоке Сирии после ухода США. Фактически, на протяжении последних двух лет судьба Сирии решается в треугольнике Анкара-Тегеран-Москва, а решение Трампа окончательно развязывает им всем руки.

Иран. Уход Штатов стал облегчением для иранцев. Сирийские курды станут более сговорчивы и уязвимы. Иран поддерживает инициативы по подавлению курдов и не хотел бы формирования их автономии в Сирии.

У Тегерана - собственные проблемы с курдским сепаратизмом на северо-западе своей страны. Уход США расширяет для Ирана поле маневра в условиях санкций и попыток Вашингтона загнать иранцев в международную изоляцию.

Ирак, Ливан и Иордания. Соседние с Сирией государства расценивают уход США положительно. Для них это решение открывает возможности для стабилизации страны, возвращения всех земель под контроль одного правительства и восстановления шоссейных и железнодорожных коммуникаций на востоке, юго-востоке и северо-востоке страны, что крайне важно для возобновления региональной торговли.

К тому же, это путь к скорейшей репатриации сирийских беженцев.

Саудовская Аравия. Для Эр-Рияда уход США похоронил их попытки наладить долгосрочные отношения с курдами, в которых они недавно начали вкладывать деньги, в качестве союзника в сдерживании Сирии, Ирана и РФ.

Поскольку эти планы развалились, у саудитов и их союзников не осталось другого выхода, кроме как пойти на дипломатический вариант возвращения своего влияния в Сирии – через реинтеграцию самого Дамаска в арабское сообщество.

За последние три недели Эмираты, Бахрейн, Судан и Палестинская автономия восстановили дипломатические отношения с Сирией. А в Дамаск снова начали приезжать главы других государств с официальными визитами. В этом году впервые заговорили о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств.

Сирия после США: основные сценарии

Поскольку переговоры вокруг будущего северо-восточной Сирии не окончены, можно описать контуры будущего "договорняка", который сейчас активно формируется в треугольнике Анкара-Москва-Тегеран.

Пока наиболее реалистичным выглядит следующий сценарий.

Соединенные Штаты позволяют Турции взять под контроль часть северо-восточного курдского анклава в Сирии. Турецкая армия и протурецкие боевики захватывают часть курдской территории и границу. Анкара договаривается с Москвой о разделе сфер влияния в этой части страны. Россия гарантирует, что курды не получат автономию, а Турция позволяет русским и сирийской армии отвоевать провинцию Идлиб.

Курдов удается склонить к договоренностям с Дамаском о расширении их гражданских прав, но не более того. Они возвращают остальную часть своей территории под контроль центрального правительства.

Если Россия и Турция не договариваются о большом переделе, турецкая армия все равно вторгается в Манбидж, а сирийские войска пытаются ей противостоять совместно с курдами. Повторяется история с оккупацией турками курдского анклава Африн к северу от Алеппо в прошлом году. В конце концов, после кровавых столкновений, стороны снова вернутся за стол переговоров.

Россия и Турция фактически становятся доминирующими игроками на сирийской шахматной доске. Именно с ними в дальнейшем будут разговаривать европейцы касательно ближневосточных проблем.

При этом Турция получает контроль над северной Сирией и возможность в будущем легализовать на оккупированных землях вариант ОРДЛО, дабы влиять на Дамаск в будущем.

Впрочем, существует ряд факторов, способных повлиять на этот базовый сценарий.

В частности, следует учитывать любой "форс-мажор", который может возникнуть в ходе каких-либо силовых акций на территории Сирии. Любой инцидент с химическим оружием (или даже просто сообщение об этом в СМИ), этнические чистки или гибель иностранных военных может вызвать ответную реакцию США. Зная, как там принимают решения, исключать то, что Штаты снова захотят поменять свое мнение, нельзя, хоть это и маловероятно.

Более того, возвращение курдских земель под контроль Дамаска и их оккупация Турцией может столкнуться с серьезными проблемами на местах. Например, курды будут яростно сопротивляться, а Башар Асад захочет тайно предоставить им военную помощь, как это было в связи с Африном в начале 2018 года. Немаловажную роль будут играть местные арабские племена, проживающие на захваченных курдами восточных сирийских территориях в провинциях Ракка и Аль-Хасака.

Впрочем, все эти факторы не так сильны, как были 2-3 года назад. Геополитическая обстановка вокруг Сирии поменялась, антиправительственные группировки потеряли большую часть своих зарубежных доноров.

Сирийское правительство уже никто не хочет менять, а США слишком погружены во внутреннюю политику, чтобы делать резкий разворот на сирийском направлении.

Ситуация с Сирией в этом году очень важна для Украины. Усиление влияния России на Ближнем Востоке в результате ухода американцев и их дальнейшее сближение с Турцией и Саудовской Аравией – это плохие новости для нас, поскольку размывает наши позиции в Европе.

Уже сегодня значительная часть европейских элит готовы поддержать идею смягчения санкций против РФ и нормализации отношений с Кремлем.

Чем сильнее Россия на Ближнем Востоке и Северной Африке, тем слабее позиция официального Киева в европейских столицах. А чем больше Штаты погружаются в хаос и внутренний институциональный кризис, тем сложнее нам будет сдерживать Россию.

Илия Куса, "Европейская правда"