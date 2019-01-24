В пятницу в Беларуси сохранятся морозы до -23 градусов 24.01.2019, 19:56

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Наиболее тепло будет по югу Брестской и Гомельской областей.

В пятницу, 25 января, в Беларуси ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Белгидромет.

Днем прогнозируется увеличение облачности, по западной половине страны пройдет снег, слабая метель. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет восточный умеренный, в отдельных районах порывистый.

Ночью температура воздуха будет от -12 до -17, местами ожидается 18-23 ниже нуля. Днем она поднимется до -8... -13. Теплее всего будет по юго-западу: ночью — 8-11 градусов мороза, днем — от 5 до 7 со знаками "минус".