Крепко крутой Орешкин Cергей Жбанов

26.01.2019, 13:56

Лучше просто помолимся о низких мировых ценах на нефть.

10 января, когда Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного социально-экономическому развитию страны в 2019г., обнародовал главные итоги переговоров с Владимиром Путиным, стало предельно понятно, что Лукашенко имел в виду в своем новогоднем обращении к нации, охарактеризовав год грядущий как «год тяжелого труда, побед и поражений».

Можно не сомневаться - тяжелого труда будет достаточно, а объемы дешевых российских энергоносителей, поставляемых в республику в течение ближайших пяти лет, будут стремиться к нулю, поскольку договориться об условиях дальнейшей интеграции Путину и Лукашенко пока не удалось

На совещании Лукашенко четко и ясно заявил, что в повестке дня определенно нет вопроса об объединении Беларуси и России. Не доверять ему в этом нет ни малейших оснований - мы уже четверть века наблюдаем за тем, как мучительно тяжело даются Александру Григорьевичу любые приватизационные сделки.

Особенно крупные. Это не его стезя. И рассчитывать поэтому на то, что вождь возьмет и однажды продаст суверенитет вместе с собственным троном (или обменяет его на дешевую нефть), было бы просто глупо.

Тем более что он не теряет надежды все-таки выжать компенсацию из России и без сдачи суверенитета. «Никакого отторжения по вопросу компенсации не было. Не было, что Россия говорит: «Нет, мы не будем компенсировать ваше ухудшение ситуации, ваши потери», - цитирует агентство БелТА заявление Лукашенко. Конечно, так и будет до тех пор, пока в России не потеряют последнюю надежду на полноценную интеграцию с Беларусью. Решать данную проблему придется созданной белорусско-российской межправительственной рабочей группе, которая уже приступила к формированию повестки будущих переговоров. С белорусской стороны ее возглавит министр экономики Дмитрий Крутой, а с российской - его коллега Максим Орешкин.

Если же по компенсациям за налоговый маневр сторонам договориться все же не удастся, то Александр Лукашенко честно предупредил Россию, что тогда бывшие братья (а ныне партнеры) могут потерять «единственного союзника на западном направлении». И пока в Москве будут определяться, а нужен ли им верный союзник, услуги которого придется хорошо оплачивать, Лукашенко поставил задачи правительству Беларуси. В частности, потребовал компенсировать все потери «по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией».

«Потери от налогового маневра в Беларуси в этом году составят смешную сумму: при $70 за баррель это будет около $400 млн. Это не катастрофа. Но мы на это пойти не можем, потому что с 2015г., когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли $3,6 млрд. До окончания этого налогового маневра, к 2025г., мы потеряем $10,6 млрд.», - пояснил Лукашенко. В общем, $400 млн. для кормчего - это пыль: «Что тут за проблема? Нет такой». Главное, чтобы при этом население, по его словам, не почувствовало «никакого дополнительного бремени».

В этой связи Лукашенко предложил правительству решить знакомую до боли проблему альтернативных поставок нефти «через прибалтийские порты», не назвав при этом страну-поставщика.

Что, видимо, не случайно. Если в прежние годы в подобной ситуации прибегали к помощи либо Венесуэлы, либо Азербайджана, то сейчас с учетом вялой мировой конъюнктуры данный выбор стран-поставщиков, бюджеты которых уже несут колоссальные потери от низких цен на нефть, не столь очевиден. На роль спонсоров Беларуси очереди нет. Например, Иран опять попал под санкции США и не годится даже на роль партнера Минска, активно налаживающего отношения с Вашингтоном.

Пока в предложенной Лукашенко идее вырисовывается главное - чтобы нефть и продукты ее переработки курсировали через страны Балтии, т.е. в пику России, не первый год сокращающей свой транзит через прибалтийские порты. Отличная схема при условии, что бывший союзник потеряет в 2 раза больше. Но, увы, это не факт.

А вот Беларуси в этом случае нефть точно придется покупать по самым настоящим мировым ценам, причем, не дожидаясь 2024г.

И как поступает в таких случаях концерн «Белнефтехим», ведомый родным правительством, всем отечественным автомобилистам хорошо известно. Судя по богатому опыту, именно на плечи местного населения и упадет все дополнительное бремя, которое Белнефтехим нести в одиночку не собирается. Ведь ему нужно заводы модернизировать за большие деньги, чтобы за счет увеличения глубины переработки нефти сохранить хотя бы минимальную рентабельность национальной перегонной индустрии.

Весь прошлый год цены на бензин в Беларуси стабильно росли, хотя российская нефть приобреталась концерном за 75% от мировой стоимости. А дальше будет только хуже. Начиная с 2019г., размер данной льготы будет ежегодно сокращаться на 5%, и в свете этих фактов президент хочет уверить жителей страны в том, что они не пострадают даже при полном отсутствии российских компенсаций за налоговый маневр.

Вот это действительно смешно. Не до смеху будет только главе Минэкономики Беларуси Дмитрию Крутому, которому и предстоит сделать сказку былью. Одновременно ему придется выбивать компенсации из России. Не позавидуешь! Ведь нельзя исключить того, что рабочая группа Крутого - Орешкина, не договорившись об интеграции, займется цивилизованным разводом. Поэтому лучше просто помолимся о низких мировых ценах на нефть. Кому? Или Богу единому, или Дональду Трампу, который упорно добивается их снижения. Кому как нравится…

Сергей Жбанов, belgazeta.by