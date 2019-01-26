закрыть
26 января 2019, суббота, 16:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Пять привычек, без которых жизнь станет лучше

2
  • 26.01.2019, 14:24
  • 2,419

Их сложно заметить, но легко исправить и продлить молодость.

Об этом пишет tut.by

Спать на боку или на животе

Это старит кожу лица, в которой с возрастом и так становится меньше коллагена. «С годами соединительная ткань теряет упругость, — поясняет пластический хирург Джеймс С. Маротта. — Если вы ночь за ночью спите на одном боку, в одном положении, кожа не отдыхает и не разглаживается. Утром вы будете просыпаться с „заломами“ и новыми морщинами».

Щуриться и тереть глаза

Банальная привычка ослабляет нежную кожу век. От подслеповатого, пенсионерского прищура легко избавиться, если проверить зрение и подобрать очки или линзы. Снимать усталость, растирая глаза, тоже не стоит. Привычка может травмировать крошечные капилляры и вызвать раздражение. «С возрастом кожа вокруг глаз истончается. Когда вы их трете, то разрываете мелкие кровеносные сосуды и стимулируете образование морщин», — объясняет доктор Сэнди Джонсон, член Американской академии дерматологов. От этой привычки быстро отучает качественный макияж.

Сутулиться

Ненужную нагрузку получают мышцы, кости, позвоночные диски и внутренние органы. «Спина должна сохранять нормальный S-образный изгиб. В образцово ровном положении мышцы будут находиться в спазмированном состоянии, и долго человек так не просидит, — объясняет Дарья Ситель, заведующая отделением ультразвуковой диагностики Центра мануальной терапии Департамента города Москвы. — В первую очередь при долгом сидении устают мышцы плечевого пояса и верхней части спины. Поэтому, как только почувствовали усталость, встаем и делаем упражнения на растяжку».

Слушать музыку на полной громкости

«Громкая музыка может привести к акустической травме и вызывать необратимые изменения со стороны волосковых клеток. Тогда вы сталкиваетесь с тугоухостью, которую не можете вылечить», — констатирует Наталья Бражкина, заведующая поликлиническим отделением Российского научно-практического центра аудиологии и слухопротезирования.

По мнению сурдологов, особенно опасно слушать музыку в метро. «Шум в метро достигает 90−120 децибел, это очень громкий звук. Чтобы услышать музыку в плеере, естественно, человек должен сделать либо такую же громкость, либо громче», — объясняет Наталья Бражкина.

Грызть семечки

Привычка жевать или грызть семечки не только делает носогубные складки глубже, но и свидетельствует о наличии невроза навязчивых состояний. Учитесь расслабляться иными способами.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»