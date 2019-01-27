Гомельчанин о борцах с заводом в Бресте: Всегда восхищаюсь их акциями 1 27.01.2019, 19:43

ФОто: «Радыё Рацыя»

Жители Гомеля приехали в Брест на акцию против аккумуляторного завода.

Около 200 человек, по подсчетам правозащитников, вышли на площадь Ленина в Бресте на традиционную воскресную акцию по "кормления голубей", передает «Радыё Рацыя». Все они выступают против строительства завода аккумуляторных батарей компании "АйПауэр". На этот раз на мероприятии были и гости из Гомеля, которые через средства массовой информации слышали о проблеме завода под Брестом:

- Всегда восхищаюсь их акциями. Мне очень нравится солидарность людей, которые выходят на эти акции. Давно хотел сюда приехать. Наконец-то выбрался в этом году. Мне очень нравится, что люди защищают свои права. Они хотят жить в чистой зоне, а не так как наша Гомельщина живет в отраве.

ФОто: «Радыё Рацыя»

Участников акции по-прежнему снимали на видео неизвестные люди в штатском, а также протестующих несколько раз обходил милицейский патруль. Кроме участников мероприятия по "кормления голубей", на площади находился с десяток спецавтомобилей коммунальных служб города.