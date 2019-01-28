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Минское «Динамо» проиграло ЦСКА, ведя по ходу матча 2:0

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  • 28.01.2019, 22:01

Минчане уступили москвичам со счетом 2:3.

В матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА дома в овертайме обыграл минское "Динамо" — 3:2, передает pressball.by.

ЦСКА — ДИНАМО Мн — 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

ЦСКА: Сорокин; Блажиевский — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко; Дальбек — Робинсон, Хансен — Карнаухов — Калинин; Пашнин — Науменков, Шалунов — Попов (к) — Окулов; Слепышев — Светлаков — Телегин; Романов.

ДИНАМО: Энрот; Лисовец — Хенкель, С.Костицын — Терещенко (к) — Когалев; Бокун — Блум, Дроздов — Хауден — Пулккинен; Евенко — Уиркош, Парфеевец — Ковыршин — Степанов; Китаров — Волков — Литвинов; Знахаренко.

ШАЙБЫ: 0:1 — Лисовец (Терещенко, 26.46). 0:2 — Степанов (Ковыршин, Парфеевец, 34.47). 1:2 — Капризов (Вей, Григоренко, 43.53). 2:2 — Науменков (Вей, Григоренко, 57.27). 3:2 — Капризов (62.00).

Отметим, что в предыдущих четырех январских матчах с армейскими клубами из Москвы и Питера "зубры" потерпели четыре поражения с общим счетом 2:12.


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