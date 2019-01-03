Сергей Петрухин: У власти сели батарейки 11 3.01.2019, 9:36

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Лукашенко нужно менять как можно скорее.

Об этом, подводя итоги 2018 года, сайту Charter97.org заявил известный блогер из Бреста, один из лидеров протестов против аккумуляторного завода, лауреат Национальной премии в области защиты прав человека за 2018 год Сергей Петрухин.

- Давайте вначале о приятном. Как вы узнали о том, что стали лауреатом премии?

- Мне об этом сообщили друзья. Набросали ссылок на вашу статью о присуждении премии в 2018 году. Уже через пять минут после появления статьи я знал об этом.

- И о чем вы подумали, когда узнали?

- Знаете, «Хартия-97» – это известный ресурс, который читает множество людей и который имеет большое влияние на ситуацию в Беларуси. Поэтому мне было очень приятно узнать о том, что я стал лауреатом.

- Вы стали лауреатом в двух номинациях: «За смелость в творчестве» и «За личное мужество». Вы считаете себя мужественным человеком?

- Мне трудно об этом рассуждать… Никогда об это всерьез не думал. Знаю только, что я никогда не убегал, когда мы шли с друзьям и нас кто-то задевал, «переходил» нам дорогу. Не скажу, что я был каким-то там бойцом, но за своих друзей всегда стоял до последнего.

- А какой свой поступок считаете самым смелым?

- Когда-то я спас маленького мальчика в Гродно. Это было много лет назад. Мальчик побежал через дорогу, прямо под колеса грузовика. Не знаю, чем бы это закончилось, но я успел схватить его за шиворот и вытянул с проезжей части. Его отец просто побелел, когда увидел, что происходит. Этот случай мне запомнился навсегда, как и тот мальчик и его отец.

- Давайте перейдем от личного мужества к мужеству ваших земляков. 31 декабря в Бресте на центральную площадь, несмотря на риск быть задержанным на Новый год, вышли 150 человек. Да и сама акция против аккумуляторного завода стала одной из наиболее продолжительных в Беларуси. В чем секрет упорства и смелости брестчан?

- Лично я думаю, что это протест стал необычным для нашей страны. Он начался как экологический, и еще год назад многие его активные участники говорили, что они «вне политики». Даже когда на акцию пригласили нас с Александром Кабановым, некоторые были против этого, так как мы «оппозиционеры».

Но со временем брестчане поняли, что в нашей стране все является политикой, и стали очень даже политическими. Те люди, которые каждое воскресенье выходят на площадь в Бресте, могут быть образцом мужества.

Многие из них уже испытали на себе репрессии властей. Татьяна Ситникова, например, лишилась работы. Дмитрия Бекалюка и Демьяна Лепесевича постоянно «трясет» ДФР (Департамент финансовых расследований – ред.). Власти применяют разного рода сталинско-бериевские методы давления на личность.

Но работающие люди продолжают выходить на площадь, не боясь потерять свое рабочее место. Более того – они становятся все более убежденными борцами за свои права.

Отдельную роль в этом сыграли и судебные процессы, в том числе над нами с Александром Кабановым. На них успешные люди из среднего класса, инженеры и менеджеры, заработавшие денег своим умом и построившие себе дома в экологически чистом районе, увидели весь ужас и абсурд этой системы.

Вначале они говорили: «Сейчас мы выиграем суд – и все». Но в реальности оказалось, что в суде царят беспредел и беззаконие. И проиграв суд, поняли, что с системой надо бороться другими методами.

А когда люди увидели, что на 40 тысяч подписей против аккумуляторного завода власти просто «положили», наступило полное очищение от иллюзий.

- Кроме брестских акций, что еще важного, по вашему мнению, произошло в стране за 2018 год?

- Было много интересных событий, но меня больше всего впечатлили несколько вещей.

Первое – это ложь министра природы Андрея Худыка, на встрече с которым только у нашей инициативной группы забрали все гаджеты. Худык дал слово министра, что предоставит нам запись этой встречи. Это было очень важно: если бы выложить эту запись в интернете, все бы увидели, насколько у нас безответственные, беспринципные, непрофессиональные и необразованные чиновники.

Это было бы полное саморазоблачение власти. Потому запись и не предоставили. А «оправдание» просто размазало их по стенке. Знаете, что они сказали? «Сели батарейки». Теперь это уже не министр, это какой-то мем: у власти сели батарейки. Думаю, в истории еще не было, чтобы такое количество государственных министров на глазах у всех «облажались».

Что это за позор такой? Что это за чиновники, которые так инфантильно ведут себя у всех на виду?

Второе, что мне запомнилось в 2018 году – это выступление министра внутренних дел Игоря Шуневича перед прессой. Он всегда создает какой-то странный информационный повод – думаю, что нарочно. Все эти его «дырявые», «фрикопы», форма НКВД – это просто за гранью. Как и фраза про «чувствительных милиционеров, которые испытывают боль».

Поверьте, у меня в этом году был огромный опыт общения с милицией. Если там и есть такие, то это очень маленький процент. А участковые – это вообще глубоко несчастные люди, которые не могут реализовать себя в жизни, поэтому идут в милицию и выполняют преступные приказы начальников.

Еще в 2018 году мне запомнился протест в Куропатах. Хоть я и был там только один раз, но дух защитников урочища меня впечатлил.

Отдельно хочу отметить трагический случай Светланы Коржич: это стало зеркалом нашей системы на примере отношений в армии. Мать лишилась единственного сына – а ей присудили пару сотен долларов компенсации. И за все сделали виноватыми стрелочников-сержантов. Хотя каждому понятно, что сержанты делают то, что им разрешают офицеры.

Ну и конечно, среди знаковых событий 2018 года хочу отметить рост давления на независимые СМИ. Это коснулось как блогеров, так и интернет-изданий. Против меня возбуждено уголовное дело, которое длится уже полгода. Максима Филипповича постоянно сажают на «сутки», против Степана Светлова (NEXTA) власти тоже начали кампанию по преследованию. «Хартию-97» заблокировали, чтобы люди получали меньше правдивой информации, журналистов «Белсата» постоянно штрафуют. Ситуация с независимыми СМИ – это важный симптом 2018 года.

- В этой ситуации вы записали альтернативное Лукашенко новогоднее обращение к белорусам. Что вы хотели этим сказать?

- Я считаю, что многолетнее правление Лукашенко в Беларуси незаконно. Все его сроки вышли. Он должен уйти. Его выступления превратились в «день сурка»: этот год был трудным, но надо подтянуться, а во всем виноваты «враги». Должно быть не только альтернативное послание – самого Лукашенко должен заменить кто-то альтернативный.

Это не значит, что я вижу альтернативу в себе, я блогер, а не политик, но я уверен, что нашей стране нужны перемены.

Экономика нуждается в переходе на рыночный курс. Но главное – пора поменять систему, в которой чиновники уже много лет грабят народ, отбирают деньги, квартиры, бизнес, сажают а тюрьму предпринимателей. Таких, как Кнырович и бывший владелец «Мотовело» Муравьев на самом деле очень много, мы просто знаем самые громкие фамилии. Ничем хорошим для власти не закончится.

Посмотрите, в сознании народа уже произошел перелом. Никто уже не говорит на предпринимателей: вы хотите на нас нажиться. Прошло достаточно времени, чтобы люди разобрались, насколько ужасные вещи происходят в стране и кто в них виноват.

Потому альтернатива Лукашенко очень нужна – и чем быстрее, тем лучше.

- Кто, по вашему мнению, станет альтернативой Лукашенко и как произойдут перемены?

- Я всех был против крови и насилия. Но я вижу, что власть так много лет чинила беспредел против всех слоев населения – абсолютно всех – что к ней накопилось очень много претензий. Маленький пример: в Бресте недавно посадили участкового, который «отжимал» квартиры у людей. Это мелкий пример, но в увеличенном масштабе подобное творится по всей стране.

Чтобы скрыть свои преступления, многие так просто свою власть отдавать не захотят. Знают, что в этот раз не будет так, как в 1990-х: будет люстрация и жесткий подход. Поэтому и «позамазывали» вокруг себя всех круговой порукой – и милицию, и чиновников.

Поэтому я не знаю, как будет происходить смена власти. Но запрос на перемены в обществе созревает.

Кто станет альтернативой? Я могу высказать только свое субъективное мнение. Я, например, вижу таким человеком Павла Северинца. Это очень порядочный, образованный, умный человек.

Но, по моему мнению, он должен прийти к власти на короткий переходный период. Чтобы навести порядок, показать пример порядочной, честной политики и после этого сразу уйти. Я уверен, что он не будет брать взяток, заботиться о будущем нации и создаст прецедент для остальных – как действовать по законам совести.

- Как считаете, каким будет этот год для Беларуси?

- Никаких прогнозов я делать не люблю. Но вижу, что ярмо безработицы и безденежья сжимается вокруг шеи белорусов. Когда кончится терпение – не могу сказать.

Но хочу пожелать нашим людям, чтобы они как можно больше думали головой. Этого же хочу пожелать тем, кто находится у власти. Если среди вас есть те, кто еще не успел «замараться», подумайте о будущем, о неизбежной люстрации. А в том, что она будет, я уверен на 100%.

Еще хочу пожелать нашим людям, чтобы они были более активными в плане организации своей жизни. Чтобы было меньше равнодушных, а больше тех, что осознает, что мы сами можем управлять своей страной. И если этот процесс начнется – его уже будет не остановить.

Некоторые спрашивают: а что от меня зависит? На самом деле, от нас зависит очень многое. И те, кто сражается, в итоге добиваются своего. Хочу пожелать в этом году нашему народу неравнодушия и солидарности.