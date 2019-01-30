Volkswagen стал крупнейшим в мире производителем авто 2 30.01.2019, 11:39

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Автоконцерн удерживает первое место уже третий год.

Германская автомобильная компания Volkswagen стала крупнейшим в мире производителем автомобилей по итогам 2018 года, сообщает The Washington Post (перевод — liga.net).

Согласно январскому отчету Volkswagen, в итогам прошлого года компания продала до 10,8 млн машин. Ее конкурент – японская Toyota – продала 10,6 млн автомобилей. Другой японский автопроизводитель - Nissan Motor Co.- в 2018 году реализовал 5,65 млн авто.

Напомним, Volkswagen удерживает первое место третий год подряд.

Германскому автоконцерну помимо одноименного бренда также принадлежат марки легковых автомобилей Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda, мотоциклы Ducati, грузовики MAN, Scania и Volkswagen Commercial.