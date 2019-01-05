В России предложили запретить детям посещать цирки 27 5.01.2019, 10:50

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Фото: Касимов-Тур

В цирк могут начать пускать только с 18 лет.

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям. Соответствующее обращение направил министру культуры Владимиру Мединскому депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, передает RT.

По словам Петрова, в мире наблюдается гуманизация обращения с животными, задействованными в публичных мероприятиях. При этом, как указал Петров, в российских цирках они продолжают подвергаться жестокому обращению, что может негативно отразиться на психике наблюдающих за этим детей. "Первым шагом к этому, по моему мнению, должно стать увеличение возрастного порога допуска зрителей до "18+", — отметил Петров.

Напомним, что 19 декабря только спустя восемь лет после внесения Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект об ответственности за жестокое обращение с животными. В документе прописаны меры защиты животных, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Также закон подразумевает, что все российские цирки (а также зоопарки, дельфинарии и так далее) должны будут до 2022 года пройти лицензирование; разработать нормативные акты, регулирующие работу цирков с животными, должно правительство.

15 декабря во время встречи с президентом России Владимиром Путиным гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, о планах предпринимателя Михаила Гуцериева согласовать стационарную площадку для театра "Cirque du Soleil" в концертном зале "Амфион" в Сколково. Запашный подчеркнул, что это негативно скажется на российском цирке. Путин согласился с Запашным, отметив, что он "скорее всего на его стороне".