В Стамбуле прошла церемония подписания Томоса (Онлайн-трансляция) 2 5.01.2019, 12:39

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Фото: EPA/UPG

Томос об автокефалии Православной церкви Украины подписал Вселенский патриарх Варфоломей.

В Стамбуле в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата прошла церемония подписания Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ). В церемонии принимали участие президент Петр Порошенко с женой, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Указывается, что на мероприятии также присутствовали представители Вселенского патриархата и делегация Украины в составе спикера Верховной Рады Андрея Парубия, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшего президента Виктора Ющенко и других.