Дмитрий Бекалюк: Люди отвоюют для своих детей право жить в чистом Бресте 1 6.01.2019, 10:59

Между белорусами и властью теперь – просто стена.

Один из участников инициативной группы по борьбе с заводом АКБ в Бресте Дмитрий Бекалюк рассказал «Брестской газете», чем запомнился прошедший год и с чем связаны главные ожидания в году наступившем:

- Меня поразило то упорство и дикое упрямство, с которым брестская областная исполнительная власть не хотела общаться с людьми. В частности, было написано около 10 коллективных обращений брестчан о том, что они хотят встретиться с председателем облисполкома Анатолием Лисом и донести свою проблему, связанную с аккумуляторным заводом. Все они остались без удовлетворения.

Прошло несколько прямых линий с Анатолием Лисом, но брестчан, которые хотели поговорить на тему завода, просто не допустили к общению с ним. Между людьми и Анатолием Лисом – просто стена. И это несмотря на то, что минские власти, республиканские власти организовывали встречи, проводились прямые линии. С нами общались. Как общались – это уже второй вопрос, но чиновники беседовали. С Анатолием Лисом это оказалось невозможно.

Я ожидаю, что в будущем году люди отвоюют для своих детей право жить в чистом городе Бресте.