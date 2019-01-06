США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран 6.01.2019, 17:44

Sukhoi Superjet 100

Минфин США не выдал разрешения для поставок иранским авиалиниям российских лайнеров Sukhoi Superjet 100.

Об этом заявил секретарь Ассоциации иранских авиалиний Максул Самани агентству Ilma, передает РБК.

Он напомнил, что авиакомпании Iran Air Tours и Iran Aseman Airlines заключили контракты на покупку 40 таких самолетов. «Однако, похоже, что из-за отсутствия лицензии от OFAC (Управление по контролю над иностранными активами Минфина США. — Прим.) прибытие самолетов теперь под вопросом», — сказал Самани.

В мае компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производящая Sukhoi Superjet 100, заявила, что не будет отказываться от поставок воздушных судов иранским авиакомпаниям, несмотря на возобновление санкций Вашингтона против Тегерана.

Представитель ГСС ранее на вопрос РБК не назвал сумму контрактов с двумя компаниями из Ирана, но уточнил, что цена одного такого самолета составляет $50,5 млн, таким образом, стоимость 40 лайнеров составит более $2 млрд.