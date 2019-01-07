Трамп посетит границу с Мексикой 7.01.2019, 21:07

Дональд Трамп

Президент США посетит южную границу в четверг.

Президент США Дональд Трамп планирует посетить в четверг южную границу США, сообщил в понедельник Белый дом. Это сообщение прозвучало на фоне продолжающегося частичного закрытия федерального правительства, связанного с требованием президента Трампа о финансировании стены вдоль границы с Мексикой, передает «Голос Америки».

«Президент Дональд Трамп в четверг совершит поездку на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на переднем крае кризиса в сфере национальной безопасности и гуманитарного кризиса», – сообщила в «Твиттере» пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

По ее словам, о деталях поездки будет вскоре сообщено.