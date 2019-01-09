Сергей Гуренко покинул минское «Динамо» 3 9.01.2019, 14:49

Сергей Гуренко

Контракт с рулевым закончился, и клуб решил его не продлевать.

По сведениям pressball.by, Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского "Динамо". Контракт с рулевым закончился, и клуб решил его не продлевать.

В сезоне-2018 Гуренко завоевал с "Динамо" бронзовые медали чемпионата Беларуси. Сезон-2017 по его руководством минчане завершили с серебром, набрав одинаковое количество очков с БАТЭ, который по дополнительным показателям стал чемпионом.