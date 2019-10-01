Ученые смоделировали жизнь на Венере 3 1.10.2019, 21:01

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На планете, вероятно, был стабильный климат, жидкая вода и другие условия для жизни.

В Институте космических исследований NASA рассказали подробности о жизни на Венере. Об этом сообщает vesti.ua со ссылкой на Science Alert.

По их словам, миллиарды лет назад на планете, вероятно, был стабильный климат, жидкая вода и другие условия для известной нам жизнь.

Ученые создали модель в программе 3D GCM, реконструировал возможную циркуляцию воды на планете. Ученые рассмотрели варианты, когда океаны на Венере имели глубину от 10 до 310 метров или даже покрывали всю поверхность планеты.

Согласно полученным результатам, в промежутке от 4,2 миллиарда до 700 миллионов назад климат Венеры не слишком отличался от земного. На ней могла быть жидкая вода и теплый климат с 20-40 градусами Цельсия у поверхности.

Климат Венеры мог измениться, когда углекислый газ не мог естественным образом выделяться из атмосферы. Это могло произойти в случае крупных извержений вулканов, когда застывшая магма препятствует реабсорбции газа.