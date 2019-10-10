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Фотофакт: В США вырастили тыкву весом в тонну

  • 10.10.2019, 10:20
Фотофакт: В США вырастили тыкву весом в тонну

Она весит примерно, как небольшой автомобиль.

В Соединенных Штатах Америки вырастили тыкву весом с небольшой автомобиль. Об этом сообщает CNN (перевод — korrespondent.net).

В штате Коннектикут во время традиционного фестиваля Topsfield Fair была представлена гигантская тыква. Ее вырастил местный житель по имени Алекс Ноэль.

Американец установил местный рекорд с плодом весом 1040,7 килограммов или 2294,5 фунтов.

В качестве сравнения на конкурсе использовали вес одного из легчайших автомобилей. За победу в американском конкурсе Ноэль получил приз в размере 8,5 тысячи долларов.

В Книгу рекордов Гиннеса попала тыква из Бельгии, которая весит почти на 150 кг больше американской - 1190,4 килограммов.


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