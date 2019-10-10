Почему нужно бойкотировать участие в переписи? 34 10.10.2019, 10:44

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На это есть две причины.

Telegram-канал «Баста!» публикует текст активиста Николая Дедка о переписи населения в Беларуси.

- Многие активисты в эти дни озаботились грядущей переписью: идут споры о языковых вопросах, как себя называть и как отвечать на анкету с целью артикулировать белорусскоязычных как значимый субъект. Короче, социально активные люди думают, как бы использовать эту перепись ради благих целей.

Но я считаю участие в переписи бессмысленным и даже вредным. На это есть две причины.

1. Полная непрозрачность и неподконтрольность процедуры.

Активисты надеются что, мол, если 80% белорусов укажут в качестве родного языка белорусский, это покажет всем, что мы есть и наш язык жив, что, конечно, хорошо. Но скажите мне, хоть один из вас может гарантировать, что, получив в результате подсчетов 80% Белстат не опубликует, например цифру в 51%? Или 44%? Ну, серьезно, что им мешает это сделать?

Ни на одном из уровней: сборе данных, их обработки, анализа и оглашении нет ни одного механизма общественного контроля. На абсолютно каждом этапе могут иметь место фальсификации.

Задачи переписи исполняет закрытая бюрократизированная государственная структура. Точнее, сеть таких структур. И можно не сомневаться, что при желании они доведут до нас — населения — ту цифру, которая будет им политически выгодна. А настоящую мы не узнаем никогда. Потому что в авторитарном государствен не бывает, чтобы одна государственная процедура (например, президентские выборы) была лживой и фейковой, а другие государственные кампании — вроде переписи — честными и прозрачными.

Таким образом попытка повлиять на госмашину через артикуляцию своей идентичности во время переписи видится бессмысленной, т.к. нет ни одной гарантии того. что будут озвучены правдивые цифры. А вот считать, что будут озвучены неправдивые, имеются все основания.

2. Сбор личных данных

Все мы жалуемся на тотальный контроль, цензуру и полицейское управление в стране, но часто забываем, что контроль и полицейщина более эффективны, чем больше государство знает об обществе, то есть о нас с вами. Участвуя в переписи населения мы добровольно передаём в руки государства (аппарата насилия) информацию про свои привычки, поведение, взгляды. Это примерно то же самое что сидеть в компании воров и рассказывать где у вас дома тайник с деньгами. Социальное положение белорусов, их прибыли, источники информации, которыми они пользуются: всё это, не сомневайтесь, ляжет на стол руководству КГБ и ОАЦ (притом они, в отличие от нас, получат правдивую информацию) и будет использовано для усовершенствования карательного аппарата, усиления систем социального контроля на всех уровнях.

Добровольно давая про себя информацию корпорациям — через соцсети, мы получаем спам и таргетированную рекламу. Давая её авторитарному государству — мы получаем куда худшие последствия.

Как вы понимаете, идеальным было бы в этой ситуации агитировать всех тех, кто стоит за перемены в Беларуси, за полный бойкот этой переписи. Однако на полноценную кампанию бойкота, конечно, нужны усилия совсем другого уровня. Я не питаю иллюзий относительного того, что этим своим постом вдохновлю белорусов на то, чтобы не поддерживать сомнительное государственное предприятие и не давать в руки преступникам информацию, которая будет использована против всех нас.