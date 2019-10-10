Стали известны лауреаты Нобелевской премии по литературе
- 10.10.2019, 14:24
В этот раз премию вручили сразу за два года.
После перерыва в один год Нобелевский комитет назвал сразу двух лауреатов премии в области литературы. Награда за 2018 год будет вручена польской писательнице Ольге Токарчук, за 2019 год - австрийцу Петеру Хандке. Об этом в четверг, 10 октября, заявил Нобелевский комитет в Стокгольме, сообщает "Немецкая волна".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
С 1901 по 2017 год лауреатами Нобелевской премии по литературе стали в общей сложности 114 человек. В предыдущий раз награда не вручалась во время Второй мировой войны. В 2017 году важнейшей международной премии в области литературы удостоен британский писатель японского происхождения Исигуро Кадзуо, годом ранее – американский автор и исполнитель Боб Дилан. В 2015 году Нобелевскую премию получила белорусская писательница Светлана Алексиевич.