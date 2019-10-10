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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по литературе

  • 10.10.2019, 14:24
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по литературе

В этот раз премию вручили сразу за два года.

После перерыва в один год Нобелевский комитет назвал сразу двух лауреатов премии в области литературы. Награда за 2018 год будет вручена польской писательнице Ольге Токарчук, за 2019 год - австрийцу Петеру Хандке. Об этом в четверг, 10 октября, заявил Нобелевский комитет в Стокгольме, сообщает "Немецкая волна".

С 1901 по 2017 год лауреатами Нобелевской премии по литературе стали в общей сложности 114 человек. В предыдущий раз награда не вручалась во время Второй мировой войны. В 2017 году важнейшей международной премии в области литературы удостоен британский писатель японского происхождения Исигуро Кадзуо, годом ранее – американский автор и исполнитель Боб Дилан. В 2015 году Нобелевскую премию получила белорусская писательница Светлана Алексиевич.


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