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NEXTA: В белорусских колледжах рассказывают о «кровожадных украинских фашистах»

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  • 11.10.2019, 13:18
  • 5,034
NEXTA: В белорусских колледжах рассказывают о «кровожадных украинских фашистах»
Иллюстрационное фото

Не дайте себя обмануть.

После введения незаконного запрета на использование мобильных телефонов в школах и колледжах, подрастающему поколению стали более активно вешать на уши лапшу, пишет Telegram-канал NEXTA.

Так, первая ее порция отправилась на развешенные уши учащихся Минского колледжа предпринимательства. Там мастер забить на учебную программу и по нелепому стечению обстоятельств преподаватель допризывной подготовки Гуринович А.А. рассказывал про "кровожадных фашистов, разрушающих роддомы и убивающих мирных жителей" в Украине, упрека при этом "третьи силы", которые "долбятся между собой". В некоторых моментах записи так и хочется задать подполковнику в запасе резонный вопрос: "Ти що, з глузду з’їхав, чи що?"

А в столичной гимназии №44 не просто развешивали на уши лапшу, но и посыпали неокрепшие мозги пудрой. Отменили пол-урока, чтобы срочно рассказать о прекрасном "президенте" и показать ролик о "стране для жизни". Видимо, без роликов не очень видно. Vybory is coming...

Не дайте себя обмануть.


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