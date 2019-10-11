закрыть
11 октября 2019, пятница, 16:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Заико о предложении Лукашенко по «Хельсинки 2»: Есть еще и Гаага

6
  • 11.10.2019, 14:23
  • 3,727
Заико о предложении Лукашенко по «Хельсинки 2»: Есть еще и Гаага
Леонид Заико

Что общего между «Минским форумом» и Нью-Васюками?

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико раскритиковал заявления Лукашенко на Международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», пишет «Салiдарнасць».

— Заявления Лукашенко о том, что приезжайте к нам и договаривайтесь – это такая провинциальная точка зрения, — заявил экономист в интервью на Примусе. — Вообще какая «пропасть»? Нет никакой пропасти. Современная война будет продолжаться 6 минут 24 секунды. И никто об этом не узнает, кроме генералов. Безопасность является неделимой. Не может быть отдельно безопасность Беларуси, безопасность Украины или Швейцарии.

Да и в целом Леонид Заико очень скептически относится к такому форуму.

— Это типичная партийно-хозяйственная конференция для европейских чиновников, — считает он. — Конечно, Беларусь должна немножко иногда выглядывать из пучины болотного нашего консерватизма и кричать: идите к нам!

А вот предложение Лукашенко проводить в Минске «Хельсинки 2», диалог Европейского союза с Евразийским экономическим союзом, диалог ОДКБ и НАТО и прочие идеи экономист и вовсе сравнил с высказываниями Остапа Бендера.

— Я понимаю, что в Нью-Васюках можно говорить что угодно. Давайте вообще говорить о межпланетной безопасности, — иронизирует экономист. — Ну зачем вот все гвоздить? Давайте займемся тем, что будем стоять на безопасности отдельного гражданина. Безопасность Беларуси должна заключаться в том, чтобы обеспечить политическую и экономическую свободу и ограничить нарушение прав человека – физических, юридических, экономических.

Леонид Заико также предложил иное название конференции:

— Ее можно назвать «От края до объятий». И не надо там замахиваться на большие проекты типа Хельсинки-2, Хельсинки-3, потому что есть еще Нюрнберг 2. Есть еще и Гаага...


популярное за неделю

Мнение

Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц
Весь такой противоречивый
Весь такой противоречивый Ирина Халип