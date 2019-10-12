В Беларусь из РФ прорывались фуры с десятками тонн нелегальных арбузов и пшеницы 7 12.10.2019, 15:06

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Об инциденте рассказала Гомельская таможня.

Гомельские таможенники около границы с Россией задержали три автомобиля. Они пытались ввезти в Беларусь незаконным образом 22 тонны арбузов и 32 тонны пшеницы, сообщают belnovosti.by.

Фото: gomel.customs.gov.by

Как рассказали в Государственном таможенном комитете, проверка выявила незаконность транспортируемого груза в силу отсутствия фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продуктов.

Согласно данным таможенников, совокупная стоимость нелегально ввозимого товара превысила 12 500 белорусских рублей.

Фото: gomel.customs.gov.by

По факту правонарушения Гомельская таможня начала административные процессы (часть 4 статьи 12.17 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).

Согласно данной статье, юридическое лицо может быть наказано штрафом в размере до 50 % от стоимости нелегально перевозимого груза.