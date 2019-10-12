Фотофакт: Как Хрущев в ООН ботинком стучал 15 12.10.2019, 19:22

2,551

«Ботиночной дипломатии» советского генсека в одном фото.

В рубрике «Салідарнасць» «История одного фото» — рассказ о «ботиночной дипломатии» советского генсека.

12 октября 1960-го, в один из дней заседания XV ассамблеи ООН, случился скандал с участием советской делегации. Он прочно вошел в историю благодаря неординарному поступку советского генсека Никиты Хрущева.

За шесть десятилетий эта история обросла легендами и выдумками. И сегодня многие начинают сомневаться, а был ли тот ботинок, которым Хрущев якобы стучал по трибуне ООН, угрожая «прогнившему Западу» «кузькиной матерью».

Для начала обратимся к общеизвестным фактам. В тот день ассамблея рассматривала вопрос, в каком формате обсуждать внесенный делегацией СССР проект декларации о немедленной и полной ликвидации колониализма.

Инцидент случился во время выступления филиппинского сенатора Лоренцо Сумулонга, когда тот предложил: раз уж зашел разговор о деколонизации, то необходимо ставить вопрос и о судьбе стран Варшавского договора, находившихся под влиянием СССР, а также колонизированных царской Россией азиатских стран.

В этот момент вышедший из себя Хрущев и начал стучать ботинком по столу в знак протеста против слов филиппинского сенатора.

Карикатуры и комиксы, опубликованные в западных СМИ после скандального заседания. В реальности перед советской делегацией сидели не ганцы, а испанцы

Сегодня в интернете можно найти несколько снимков советского генсека с ботинком на заседании в ООН, а также карикатур и даже комиксов. Некоторые из фотографий имеют явные признаки монтажа. Как, например, фото Хрущева с ботинком в руке за трибуной.

Фото Хрущева, на котором ему пририсовали ботинок. Похожий снимок публиковал Time

Оригинальный снимок без ботинка

Как утверждали позже очевидцы событий, Хрущев не выходил на трибуну ООН с ботинком в руке. Он стучал им по столу советской делегации в зале заседаний в момент выступления филиппинца.

В частности, об этом в интервью подробно рассказывал Михаил Белоусов, представлявший на той ассамблее Украинскую ССР:

— Поскольку Сумулонга тут же поддержали американцы и другие страны классического колониализма, это вывело из себя Хрущева. И во время одного из последующих таких выступлений, которые часть зала встретила аплодисментами, он вместо того чтобы стучать кулаками, вдруг снимает свою туфлю и начинает стучать ею.

То есть в данном случае туфля была использована для того, чтобы усилить стуки протеста как контраргумент против аплодисментов. Это было скорее случайностью, нежели чем-то запланированным или преднамеренным. Причем были версии, что вначале он так сильно стучал кулаками, что травмировал руку, и только потом достал туфлю.

Украинский дипломат развенчал и миф об угрозе продемонстрировать Западу «Kuzma’s mother». По словам Белоусова, в ООН советский лидер не упоминал «кузькину мать».