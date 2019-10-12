В Сети показали свежие фото «ажиотажа» на Керченском мосту 1 12.10.2019, 20:55

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Очередной провал Кремля в нескольких снимках.

На Керченском мосту из оккупированного Крыма в Россию не наблюдается большого потока машин.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Twitter странице RoksolanaToday&Крым, пишет «Апостроф».

Как отмечает автор поста, пустой мост вызывает еще больше вопросов с учетом того, что на курортный полуостров "надвигается" потепление и бабье лето.

"Сплошные пробки! Бабье лето на носу! Водичка еще ничего и вообще -турЫзм! Мост "миллиардов туристов" имени Ротенберга. Свеженький", – иронизирует блогер.

Аркадий Ротенберг – российский олигарх, чья компания "Стройгазмонтаж" стала подрядчиком строительства моста.