Как Лукашенко попал в скандал на саммите СНГ 12 13.10.2019, 8:59

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Фото: kp.ru

Диктатор вызвал у Гурбангулы Бердымухамедова спич про «два плова и драники».

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников считает, что саммит СНГ в Ашхабаде запомнится прежде всего скандалом.

Саммит проходил в восьми-наверное-звездном отеле Oguzkent, тоже являющемся великим творением рук уже давно не человеческих Гурбангулы Бердымухамедова.

— Уважаемые товарищи! — обратился президент Туркмении к коллегам (и вряд ли мог, в силу своего воспитания и убеждений, обратиться к ним по-другому).— Будем выступать в порядке алфавита названия государств!

Таким образом, первым слово получил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сразу отметивший, что «город цветет» (и не пахнет).

Он вспомнил, какую уникальную роль Азербайджан сыграл в разгроме фашистов в Великой Отечественной войне («Азербайджан обеспечил страну топливом!»).

…Немного странно было, что на саммите СНГ Ильхам Алиев столько времени высказывается на тему Великой Отечественной войны. То есть несколько слов в связи с наступающим 75-летием Победы произнести было необходимо, и все так потом и сделали, но президент Азербайджана ведь просто не мог остановиться. И тут стало ясно, зачем все это.

Так, Ильхам Алиев неожиданно перешел к тому, что в центре Еревана стоит шестиметровой высоты памятник Гарегину Нжде, палачу и коллаборационисту, сотрудничавшему во время войны с фашистами. Ильхам Алиев указал на то, что Гарегин Нжде был к тому же автором лозунга «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению!», и Ильхам Алиев снова назвал Гарегина Нжде палачом и предателем.

Все это выглядело, конечно, очень скандально, казалось очень странным, что именно на саммите, когда азербайджанский президент и армянский премьер сидят рядом, произошло такое. Много лет лидеры Азербайджана и Армении на этих мероприятиях не замечали присутствия друг друга, делали вид, что на месте коллеги — пустое место, черная дыра, но они не трогали друг друга, вообще никак не задевали, мирились, что ли, с неизбежностью зла.

И вот впервые за столько лет президент Азербайджана вдруг обратил внимание на то, кто сидит рядом с ним.

И это, без сомнения, было связано с фразой, которую премьер Армении произнес 5 августа в Степанакерте, когда Никол Пашинян вдруг воскликнул при всех: «Арцах (армянское название Карабаха) — это Армения! И точка!» То есть он первый начал.

И уже через пару месяцев в Сочи на Валдайском форуме Никол Пашинян получил, как известно, ответ. Мог ли Ильхам Алиев в присутствии опять Владимира Путина и еще нескольких президентов, то есть в такой же солидной обстановке, не сказать, что «Карабах — это Азербайджан! И восклицательный знак!»? Не мог никак.

И видимо, решил продолжить, так как еще чувствовал неудовлетворенность. И нарушил правила столько лет державшегося приличия.

И теперь по алфавиту следовало выступить Николу Пашиняну, у которого также не было ни одной причины замолчать.

Перейдя к 75-летию Победы, премьер Армении отметил, что один из лидеров французского Сопротивления был армянином, а потом в связи со словами Ильхама Алиева в адрес Гарегина Нжде вспомнил фильм «Кавказская пленница», где Шурик в отделении милиции спрашивает: «Простите, часовню тоже я развалил?»

Премьер Армении, видимо, имел в виду, что не имеет особенного отношения к памятнику, который поставили до него, в 2016 году.

— Правда в том,— между тем произнес Никол Пашинян,— что Гарегин Нжде боролся против турецкой оккупации!.. А в 1918 году вместе с советскими (на самом деле советская власть была установлена в Армении в 1920 году) офицерами руководил очень важным участком фронта в армяно-турецкой войне!

Таким образом, Никол Пашинян от избытка чувств вдруг бросился в защиту Гарегина Нжде, и вряд ли ему следовало это делать. Бессмысленно спорить с тем, что этот человек действительно сотрудничал с нацистской Германией. А премьер Армении что-то слишком увлекся.

— Говорится,— продолжил он,— что Гарегин Нжде умер во Владимирской тюрьме. Мы считаем, что те, которые были осуждены с 30-х по 50-е годы, все были врагами народа?! Это не значит, что все это мы должны воспринимать как факт!

В общем, Ильхам Алиев получил даже больше, чем, возможно, ожидал. Защищая Гарегина Нжде на глазах у тех, кто сидел сейчас с премьером Армении за одним столом и говорил о том, как лучше отметить 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Никол Пашинян выглядел, мягко говоря, не лучшим образом.

И это, скорее всего, еще не развязка истории, которая началась с фразы «Карабах — это Армения. И точка!». Развязкой такой истории бывает новая война.

Коллеги лидеров Азербайджана и Армении не рискнули трогать болезненную тему. Их речи были невинны на фоне зажигательных выступлений азербайджанского президента и армянского премьера. Только Владимир Путин в какой-то момент оживился, заговорив об отношениях с американскими партнерами, методично разрывающими одну договоренность за другой. На очереди, по его мнению, возможно, и СНВ-3.

Самым интересным все это время было наблюдать за президентом Туркменстана. Его переполняло поразительное благодушие. Он улыбался, кивал в такт словам каждого выступающего, даже раскачивался в такт этим словам. Ему, казалось, необычайно, чрезвычайно нравилось все, что сейчас происходило с ним.

И вот, уже говоря о следующем председательстве в СНГ (оно отдано Узбекистану), в ответ на какое-то замечание Александра Лукашенко Гурбангулы Бердымухамедов восклицал:

— Ну решим! Мы же троица: Туркмения, Узбекистан и Беларусь! Два плова и одни драники, по-моему!..

А туркмен-охранник на входе в отель и после саммита горько переживал:

— Да что же это такое… Скандал-то какой… И ведь главное, если гости так ругаются, значит, все равно хозяин виноват!