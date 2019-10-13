Британка нашла сокровище, которое может принадлежать семье Шекспира 2 13.10.2019, 11:06

1,215

Событие произошло в графстве Уорикшир.

Британская пенсионерка Сью Килверт произвела весьма интересную находку. Во время прогулки с металлоискателем по усадьбе Шекспир-Холл 66-летняя англичанка обнаружила старинное кольцо, которое, по предположениям историков, могло принадлежать известному писателю Уильяму Шекспиру, сообщает klady.info.

Событие произошло в графстве Уорикшир, где и расположена усадьба Шекспир-Холл. Некогда эта территория принадлежала семейству гениального британского писателя, а потому неудивительно, что кладоискатели стремятся прогуляться здесь с металлоискателями. Но удача улыбнулась только пенсионерке Сью Килверт.

При этом кольцо находилось достаточно неглубоко. Британке понадобилось прокапать всего 20 сантиметров грунта прежде, чем находка оказалась у нее в руке.

Правда сначала женщина не поверила в свою удачу. Да и кольцо было настолько небольшим, что, казалось, могло принадлежать только ребенку.

Однако находка оказалась не из простых. Она была золотой, а на внутренней стороне имелась надпись: «Правда не предает». Такие кольца были весьма популярны в здешних местах в XV-XVII столетия.

Поэтому пенсионерка решила оповестить о своем открытии работников музея, которые и забрали артефакт на экспертизу. Теперь женщине остается ждать окончания исследования, которое и покажет, принадлежало ли кольцо семье Уильяма Шекспира.