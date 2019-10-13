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Гороскоп на 13 октября: астрологи рассказали, чего ждать от мистического числа

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  • 13.10.2019, 12:10
Гороскоп на 13 октября: астрологи рассказали, чего ждать от мистического числа

В этот день важно контролировать свои слова.

В 16-й день своего цикла Луна находится в Овне. Это день, когда особенно важно управлять своими эмоциями.

В этот день вам может показаться, что все вокруг только и мечтают поссориться. Контролируйте свои слова, иначе потратите нервы впустую, пишет nv.ua.

Гороскоп на сегодня: Овен

13 октября Овны должны постараться не допускать манипуляций со стороны других людей. Сегодня вы будете искать положительные примеры, но лучше всего проанализировать свои поступки.

Гороскоп на сегодня: Телец

Тельцы 13 октября имеют возможность побыть в одиночестве, занявшись созерцанием и медитацией. Не упускайте этот шанс, ведь вам порой так не хватает спокойствия и умиротворения.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

13 октября — ваш счастливый день. Успех будет сопутствовать во всем, но особенно в новых делах. Запишитесь на языковые курсы или сходите на свидание с интересным человеком — вы извлечете массу полезного и приятного.

Гороскоп на сегодня: Рак

Раки, 13 октября вам стоит посвятить время очищению. Как себя — от дурных мыслей и кармических хвостов, так и своего дома — от лишних вещей и пыли. Устройте уборку, а вечером займитесь медитацией.

Гороскоп на сегодня: Лев

Львы 13 октября смогут почувствовать себя настоящими экспертами в разных сферах. Вам предстоит проявить блестящие знания на публике, что вызовет огромный восторг. Возможно, удастся завязать полезные знакомства.

Гороскоп на сегодня: Дева

Вы уже давно освоились в качестве командного игрока. 13 октября очень высока вероятность получения хорошего результата от ваших слаженных действий в группе. Терпение и мудрость будут вознаграждены.

Гороскоп на сегодня: Весы

Несмотря на то, что вы точно знаете как важно сохранять спокойствие, 13 октября есть риск пойти на поводу у эмоций. Не делайте этого, иначе разругаетесь с близкими. Контролируйте гнев.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

13 октября пройдет размеренно и пассивно. Избегайте любых ответственных действий и принятия серьезных решений. Совсем скоро вам предстоит развить бурную деятельность, а пока отдохните.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

13 октября вокруг вас будут кипеть страсти. Окружающих тянет поругаться, но не позволяйте превращать свою жизнь в реалити-шоу. Займитесь самоанализом или посвятите время рутинной работе.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Козерогам лучше всего проявить свои дипломатические и ораторские способности. 13 октября — прекрасное время для проведения публичных выступлений, симпозиумов и митингов.

Гороскоп на сегодня: Водолей

Будьте добрее к окружающим 13 октября. Гоните от себя злые мысли и любые позывы к разрушению. Неделя выдалась непростой, но ваши близкие не виноваты ни в чем, поэтому берегите их.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Рыбы, 13 октября отправляйтесь в аквапарк или бассейн. Побудьте в вашей стихии: это наполнит вас энергией и приведет в порядок мысли. Избегайте мошенников и рискованных инвестиций.


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