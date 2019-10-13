Репортаж с улиц Борисова, до которых не добрались «Дожинки» 13.10.2019, 12:46

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Ведь не хлебом единым жив человек.

Центром областных «Дожинок» в этом году стала борисовская футбольная арена, возле которой расставили яблочные фигуры, жареных поросят и колбасные домики – не на продажу, а для настроения. Композиции из сельхозпродукции привлекают внимание посетителей и понемногу превращаются в отдельный вид искусства, сообщает «Белсат».

Праздник хлебодельный, а потому почетное место здесь занимают сложные фигуры из буханок, батонов и свежевыпеченных булочек. Это, конечно, – определенные потери для предприятия, но, мол, чего ни сделаешь для праздничного мероприятия.

«Борисов принимает первый раз «Дожинки» областные. Не хочется ударить лицом в грязь», – говорит генеральный директор «Борисовхлебпрома» Василий Дылюк.

Власти Борисова задолго готовились к празднику. Отремонтированы некоторые здания и тротуары, улица Гагарина получила новое покрытие и расширилась, возникла школа, – отчитываются власти райисполкома. Но много куда и не добрались руки администрации Борисова. Эксперт по местному самоуправлению Дмитрий Бабицкий обращает внимание на проблемы, которые требуют срочного решения.

«Несколько домов живут без канализации. Мы говорим о многоквартирных жилых домах. Жилой фонд наш, так называемые бараки. Они же до сих пор существуют у нас», – говорит эксперт в местном самоуправлении Дмитрий Бабицкий.

Заходим во двор центра старого города и сразу получаем подтверждение словом эксперта.

«Нет канализации, нет туалета. У нас очень много маленьких детей, и в туалет туда них не отправишь», – говорит житель дома 81 по улице Дзержинского.

«Я писал и в Минск, и Кочановой, и ответ был, что к концу третьего квартала здесь сделают ремонты, – говорит другой житель этого же дома, показывая письма и документы. – Никого здесь не было!».

Косметический ремонт местами провели, но на всех борисовчан дожинковский щедрости не хватило. Даже мусор не убрали из центра.

Настоящим неформальном символом борисовских «Дожинок» стал огромный соломенный паук, который всколыхнул социальные сети. Работники сельского хозяйства могут обеспечить не только хорошим урожаем, но и зрелищами. Ведь не хлебом единым жив человек.