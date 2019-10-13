Лучшие туристические направления-2020: многие здесь еще не были 13.10.2019, 13:10

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Туристы все больше хотят попасть в малоизвестные и «экологически сознательные» города и страны.

Рейтинг лучших туристических направлений-2020 составлен популярным сервисом Airbnb на основе данных о бронировании жилья на 2020 год, сообщает vokrugsveta.ua.

В список двадцати самых популярных направлений попали сразу три американских места, поэтому первенство досталось США. Airbnb отметил рост заинтересованности туристов в малоизвестных и «экологически сознательных» городах и странах мира.

Топ-20 самых популярных туристических направлений в 2020 году по версии Airbnb:

Милуоки, штат Висконсин, США (на снимке вверху)

Бильбао, Испания

Бурирам, Таиланд

Экспресс-инфо по стране

Санбери, штат Виктория, Австралия

Румыния

Сиань, Китай

Юджин, штат Орегон, США.

Люксембург.

Гвадалахара, Мексика

Вануату

Кали, Колумбия

Мыс Канаверал, штат Флорида, США

Абердин, Шотландия

Кортни, Канада

Убатуба, Бразилия

Ле-Контамин-Монжуа, Франция

Токио, Япония

Керала, Индия

Малинди, Кения

Маастрихт, Нидерланды