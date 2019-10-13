Страна-шарашка

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Что происходит с учеными в РФ?

Российское Министерство науки и высшего образования выпустило предписания, которые затруднят сотрудничество российских ученых с иностранными коллегами.

Исследователям нужно будет заранее сообщать министерству о встречах с иностранными коллегами. После встреч исследователям нужно будет предоставлять отчет о содержании разговоров. Исследователям также нужно будет просить свое начальство разрешить встречу с иностранными коллегами вне работы, пишет финское издание Suomen Kuvalehti (перевод — inosmi.ru).

Также будет ограничена деятельность иностранцев в российских научных заведениях. Иностранные ученые не смогут пользоваться в научных институтах мобильными телефонами, камерами, записывающими устройствами и даже наручными часами.

Приказ касается всех организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования. Большая часть предписаний затрагивает естественные науки.

Министерство сообщило, что новые предписания носят рекомендательный характер. На практике их можно считать своеобразным предупреждением.

Этот приказ попал в заголовки газет, когда известный академик РАН Александр Фрадков раскритиковал его в открытом письме. Он назвал предписания абсурдными и нереализуемыми. По мнению Фрадкова, подобные приказы не улучшат безопасность страны, и смогут привести только к росту изоляции России от других стран.

По мнению Фрадкова, контакты с международным научным сообществом надо не ограничивать, а расширять. Фрадков полагает, что творческие и личные контакты укрепляют мировую стабильность и взаимопонимание между странами и в конечном счете — безопасность России.

Фрадков призвал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова отозвать или скорректировать приказ.

Академик надеется, что по итогам его обращения будут наказаны те, «кто готовил непродуманный приказ, а не те, кто добивался его отмены, информируя о нелепицах общественность страны».

В последние годы положение советских ученых в России начало напоминать советские времена.

Тогда от ученых требовали подробно сообщать чиновникам о контактах с иностранцами. Ученых могли легко обвинить в работе на разведывательные службы иностранных государств.

В августе 2019 года Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, предупредил об опасности научно-промышленного шпионажа.

На ученых подают в суд за сотрудничество с иностранными спонсорами и коллегами. Летом 2018 года 75-летний физик Виктор Кудрявцев был обвинен в государственной измене за участие в международном исследовательском проекте, который финансировал Европейский Союз.

Кудрявцев успел отсидеть в тюрьме два года. Его освободили в конце сентября для лечения сложного заболевания.

Россия хотела бы вернуть своему научному сообществу авторитет советского времени. После распада СССР за границу перебрались десятки тысяч российских ученых. «Утечка мозгов» продолжается и в этом тысячелетии.

Президент Путин старается исправить эту проблему и увеличивает финансирование науки. Россия хотела бы увеличить число статей в международных научных публикациях и добиться мирового признания своих исследовательских институтов.

Однако эти цели не были достигнуты.

Например, в число 100 лучших университетов мира вошел только МГУ.

Нынешние действия вряд ли помогут России достичь новых целей. В последние годы российскую науку продвигало только зарубежное сотрудничество и финансирование. Россиянам и в дальнейшем остро будут нужны иностранные контакты и сотрудничество.