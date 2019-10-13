Ученые разгадали тайну сокровищ пирамиды фараона Снофру 13.10.2019, 14:04

2,031

Она волновала археологов с 1838 года.

Говоря о захоронениях египетских фараонов никак нельзя обойти своим вниманием знаменитый город мертвых Дахшур (или Дашур). Это некрополь, ставший местом последнего пристанища царствующих особ Египта и их знати времен Древнего и Среднего царств. Дахшур находится на западном берегу Нила и содержит в себе одни из важнейших погребальных сооружений Египта того времени. Наибольший же интерес для археологов вызывают две пирамиды, принадлежащие фараону по имени Снофру, основателю 4 династии, пишет klady.info.

Еще в XVII-XVIII вв одной из пирамид Снофру заинтересовались различные путешественники, попавшие в некрополь. Часто ее называют ромбовидной пирамидой (также, в зависимости от источников, она имеет название «ломаной» или «срезанной»). Это архитектурное сооружение находится на юге Дахшура и достаточно хорошо сохранилась для своего времени. Впервые ознакомиться с тайнами сооружения удалось в 1838 году. Именно тогда в пирамиду смогли попасть знаменитые египтологи Джон Ша Перринг и Ричард Вайс. Ученые смогли создать точную планировку египетской постройки, однако им так и не удалось отыскать ценности, которые были погребены вместе с правителем.

Исследователи оставили попытки разгадать тайну пирамиды Снофру более, чем на 50 лет. Лишь в конце XIX века (1894-1895 гг) французский археолог Жак де Морган вернулся к исследованию удивительной памятки древности. Он смог частично расчистить загадочную пирамиду, однако больших плодов это не принесло. Поиски сокровищ Снофру не увенчались успехом. Спустя 30 лет за исследованием архитектурного строения взялась египетская Служба древности, которая в 1945 году смогла отыскать подтверждение теории о том, что пирамида действительно является творением Снофру. На двух скрытых внутри пирамиды блоках оказались надписи, в которых упоминалось имя фараона.

Первый фараон самой великой династии Египта времен Древнего царства — Снофру

Раскопки были продолжены в 1951-1955 годах. В это время познанием тайн ромбовидной пирамиды занялся египетский археолог Ахмед Фахри, который смог добраться до заупокойного храма пирамиды. Именно там, по мнению ученых, должны были быть сокрыты различные удивительные артефакты того времени. Однако и здесь удача не сопутствовала исследователям. Археологи предполагают, что сокровища пирамиды были украдены грабителями еще в древние времена.

Второй пирамидой, которую ученые относят к временам правления Снофру является северная пирамида. Также она в отдельных источниках она упоминается под названием «розовой» или «красной» пирамиды. Как и в случае с ромбовидной пирамидой, впервые за изучение северной взялся дуэт исследователей Перринг-Вайз в середине XIX века. Однако серьезные открытия пришли лишь в конце XX столетия, когда в 1980 году за изучение взялся Немецкий Археологический Институт. Немецкие археологи смогли отыскать облицовку, сохранившуюся на пяти слоях восточного фасада. Кроме того, позже были найдены отдельные части пирамидона из турского известняка, который является единственным в своем роде для пирамид того времени. К сожалению, ученым и здесь не удалось отыскать никаких следов сокровищ фараона Снофру, а потому им пришлось довольствоваться лишь историческими фактами, сохраненными в пирамидах.