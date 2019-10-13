Белорусы задали властям неудобные вопросы о предпенсионном возрасте 4 13.10.2019, 14:09

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Фото: Олег РУКАВИЦЫН / kp.by

От работников скрывают их права?

Как показывает практика, без пяти минут пенсионеры часто не знают своих прав и куда обращаться при их нарушении, а наниматели не знают обязанностей, пишет kp.by.

Недавно работница, которую сократили за 3 года до выхода на пенсию, выиграла дело в суде против своего нанимателя. Уволенную женщину восстановили в прежней должности и выплатили ей 2653 рубля компенсации за вынужденный прогул и моральный вред.

Выяснилось, что согласно подписанному нанимателем коллективному договору и трехстороннему соглашению предпенсионный возраст для работников наступал за 5 лет до общего пенсионного возраста. Кроме того, при сокращении на работе не учли ее высокую категорию, которая благодаря коллективному договору дает преимущественное право остаться на работе. А статья 45 Трудового кодекса предоставляет преимущественное право людям с более высокой квалификацией.

Таких случаев немало: завтрашние пенсионеры часто не знают своих прав и куда обращаться при их нарушении, а наниматели не знают обязанностей. Последних тоже можно понять - в Трудовом кодексе про людей предпенсионного возраста ни слова, поэтому зачастую и они не догадываются, что есть гарантии для них. Разбираемся в этих вопросах вместе с юристом Дмитрием Лабазинским.

Предпенсионный возраст - это сколько?

По общему правилу - 2 года и менее до пенсионного возраста, что следует из указа президента №180. Но он может доходить и до 5 лет, если этого пожелал сам наниматель и подписал соответствующее тарифное (отраслевое) соглашение или указал это в своем коллективном договоре. Посмотреть, подписывал ли ваш наниматель тарифное соглашение, можно на сайте Минтруда, а коллективный договор попросите в своем отделе кадров. К слову, если ваша организация или ее руководитель входит в объединение нанимателей, подписавших такое соглашение, - он тоже обязан будет соблюдать повышенные гарантии работникам предпенсионного возраста.

Учитывая, что как раз сейчас возраст выхода на пенсию меняется, вот конкретика, чтобы не запутаться.

Мне как раз 2 года до пенсии, меня вообще нельзя уволить?

Во-первых, никто не отменял общих оснований для увольнения (прогул, распитие спиртных напитков и иные виновные действия работника). Вас также могут сократить, если предпенсионный возраст не указан в качестве преимущества при продлении контракта в коллективном или отраслевом соглашении нанимателя.

Во-вторых, для продления контракта у работника предпенсионного возраста не должно было быть нарушений «трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины». Например, выговора за опоздания, лишения премии за нарушение исполнительской дисциплины и т. д. Важно, что такие нарушения должны быть надлежащим образом оформлены документально-докладными записками, приказами и т. д. «Нарисовать» вам правдоподобный выговор задним числом будет непросто из-за мудреных правил делопроизводства.

В-третьих, для отказа в продлении контракта взыскание должно быть неснятым или непогашенным. То есть, если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не получит новое дисциплинарное взыскание, считается, что у него не было взысканий. Кроме того, начальство имеет право снять взыскание досрочно по собственной инициативе или по просьбе работника.

Меня только что приняли на работу. До пенсии 2 года, а контракт заключили всего на год. Так можно?

Да, можно. Гарантия касается тех работников, которые уже работают и продлевают контракт, а не вновь принимаемых. А вот через год контракт должны будут продлить уже до наступления пенсии.

Контракт заканчивается, я не хочу тут больше работать, меня все равно не уволят?

В указе №180 прописано, что каждая из сторон, заключившая контракт, не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия должна письменно предупредить другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения. Т. е. контракт может быть продлен только при наличии согласия обеих сторон: и нанимателя и работника. В вашей ситуации следует либо отказаться от продления контракта, написав соответствующее заявление не позднее чем за месяц, либо ответить отказом на предложение нанимателя о продлении контракта.

Мне полгода до пенсии, контракт заканчивается через год. На пенсии меня могут уволить?

Могут. Для пенсионеров такой гарантии нет, их принимают на работу и увольняют на общих основаниях.

Я попадаю под ежегодное повышение пенсионного возраста, мне будут каждые полгода продлевать контракт?

У нанимателя есть три способа продлить его: каждый раз на год (на полгода нельзя без согласия работника), продлить сразу до наступления пенсионного возраста или заключить новый контракт до наступления пенсии. Последовательное продление дает работодателю шанс уволить вас раньше в случае проступка.

Мне 50, через 2 года я выхожу на пенсию за выслугу лет. Меня могут сократить в это время?

Да, могут. Эта гарантия касается не вида пенсий, а конкретного возраста - 2 года (или иногда до 5 лет) до общего пенсионного возраста.

До пенсии мне еще 6 лет. Но о том, что контракт не продляют, сообщили за день до его окончания. Так можно?

Нет, это нарушение. Но оно не повлечет восстановления на работе и изменения даты расторжения контракта. В таком случае вы можете только подать иск в суд о возмещении морального вреда.

До пенсии 4 года, меня взяли на место декретницы. Меня могут уволить во время предпенсионного возраста, когда она вернется на работу?

Если с вами заключен срочный трудовой договор на время отсутствия основного работника, то могут. Такой трудовой договор прекращается со дня, предшествующего дню выхода этого работника на работу. А основной работник имеет право выйти на работу и до окончания декретного отпуска.

Если же вас взяли на место декретницы по контракту, то уволить вас уже не смогут. Нанимателю придется оставлять на работе и вас, и вышедшую декретницу.

Меня незаконно уволили за год до пенсии. Куда обращаться и на что я могу рассчитывать?

Вы можете обратиться в суд общей юрисдикции с иском против нанимателя, причем пошлину в таком случае платить не нужно. Но необходимо успеть сделать это в течение одного месяца со дня, когда вам вручили копию приказа об увольнении или трудовую книжку с записью об основании прекращения трудового договора.

Как понять, в какой суд обращаться? Нужен суд того района, где находится наниматель (обычно это его юридический адрес или адрес филиала, где вы работали). Например, в адресе указан г. Минск, ул. Есенина. Значит, вам понадобится суд Московского района Минска.

Если вы считаете увольнение незаконным, можно потребовать восстановления на работе и одновременно с этим компенсацию морального вреда. Если суд восстановит вас на работе, наниматель обязан будет выплатить вам средний заработок за время вынужденного прогула.

Суд может посчитать невозможным или нецелесообразным восстановление на работе (например, если уже приняли другого работника). В таком случае с согласия уволенного он может обязать нанимателя выплатить ему десятикратный среднемесячный заработок.