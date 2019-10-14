Россияне снесли в знак протеста бюст Путину на Байкале 3 14.10.2019, 14:07

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Архивное фото lenta38.com

Бюст был установлен недавно.

Недавно установленный на байкальском острове бюст президента Владимира Путина увезли с Ольхона. Этим местные жители выразили несогласие с приговором бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову, сообщило издание "Сибирь. Реалии".

В конце августа в поселке Хужир на Ольхоне активисты установили бюст Путина. Так они хотели обратить внимание главы российского государства на ограничение своих прав и то, что его поручения не выполнены. Бюст был водружен на постамент, на котором было написано "Гарант Конституции" и "Свободу Копылову".

Участники установки скульптуры говорили, что бюст будут использовать для прямых обращений жителей Ольхонского района к Владимиру Путину, поскольку других путей добиться того, чтобы их услышали, у активистов не осталось.

30 сентября тысяча жителей Иркутской области вышла на митинг в поддержку экс-мэра Ольхонского района Сергея Копылова. Участники акции протестовали против приговора Копылову по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

В июле более 300 жителей Иркутской области вышли на митинг в защиту осужденного мэра Ольхонского района Сергея Копылова. Он получил три года колонии за превышение должностных полномочий. Однако местные жители считают, что экс-чиновник оказался за решеткой из-за "строительства долгожданной дороги".

По версии следствия, во время реконструкции трассы он предоставил дорожникам в аренду федеральные земли, хотя не обладал такими полномочиями, поскольку территория относилась к национальному парку. Местные жители подтверждают, что рядом с Прибайкальским национальным парком давно живут люди, а из-за российских законов их "по сути, лишили права на жилье".