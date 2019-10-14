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В Гомеле безработный выиграл суд у прокурора

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  • 14.10.2019, 15:14
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В Гомеле безработный выиграл суд у прокурора
Константин Аксенов
Фото: Леонид Судаленко

Жителю города помог независимый профсоюз РЭП.

14 октября судья суда Советского района Гомеля Оксана Костюкевич отказала городскому прокурору в иске о взыскании с безработного гомельчанина Константина Аксенова 3342 бел. рублей (около 1635 $), потраченных государством на его обучение водителем троллейбуса, сообщает «Гомельская весна».

Парень вступил в независимый профсоюз РЭП, и как оказалось, не прогадал.

Его интересы в суде представлял правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который напомнил, как молодой человек по направлению городского управления по занятости окончил курсы на водителя троллейбуса, а к работе не допущен по состоянию здоровья, несмотря на то, что ранее был признан годным. Такой вердикт ему вынесли все в той же специализированной поликлинике №7.

«Судебные слушания дела длились два месяца, суд досконально опросил всех врачей, имеющих отношение к прохождению медкомиссий. Оказалось, у двух врачей, как и у юристов, три мнения. Один ставит диагноз здоров, хоть в космос отправляй, другой наоборот перечит, не годен в силу состояния своего здоровья. Мы изначально заявили, что Константин Аксенов не должен платить за ошибки врачей и сегодня это позицию в суде отстояли», - поделился исходом дела профсоюзный юрист.

Решение суда первой инстанции в законную силу не вступило и может быть в течение 15 дней опротестовано прокуратурой в Гомельский областной суд.


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