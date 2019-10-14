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В «лукашенковских местах» названия остановок переводят на русский язык

  • 14.10.2019, 16:43
В «лукашенковских местах» названия остановок переводят на русский язык

Остановки заменяют по дорогам на городки Болбасово и Копысь.

В Оршанском районе надписи на автобусных остановках переводят на русский язык. Строители сносят металлические остановки и ставят на их месте каменные, а заодно и меняют таблички с их названиями. Раньше надписи на них были по-белорусски, а сейчас — по-русски, отмечает "Еврорадио".

Остановки заменяют по дорогам на городки Болбасово и Копысь. В Болбасово любит бывать Александр Лукашенко, этим летом он вместе с сыном Николаем и чиновниками катался по агрогородку на велосипеде. А Копысь так и вообще родной город Лукашенко.

Почему из "лукашенковских мест" исчезает белорусский язык? В Оршанском Дорожно-эксплуатационном управлении № 39, которое занимается заменой остановок, рассказали, что не видят в этом никакой проблемы:

"У нас государственный язык — белорусский и русский. Старые остановки меняем на новые. В чём проблема? Или люди разучились по-русски читать? Это вас возмутило, что изменились надписи! К нам жалобы не поступали".

Это уже не первый случай вытеснения белорусского языка из общественного транспорта в Орше. Семь лет назад по-русски зазвучали объявления в городских автобусах. В этом году за возвращение белорусского языка в общественный транспорт подписалось более 300 оршанцев. Но руководство автопарка отказалось пускать родной язык в транспорт, пояснив, что "скоро нам объединяться с Россией".


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