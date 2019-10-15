Геннадий Федынич: К Лукашенко накопилось слишком много вопросов 2 15.10.2019, 8:43

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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: ПЦ "ВЕСНА"

Где льготы, Саша?

Белорусов все больше волнует ситуация, связанная с достижением предпенсионного возраста.

Граждане страны, достигшие 50 лет, чувствуют себя в зоне «особого риска»: найти новую работу в этом возрасте в Беларуси практически невозможно, а до пенсии из-за повышения Лукашенко пенсионного возраста еще далеко.

Кроме того, на пенсии люди тоже не чувствуют себя комфортно: минимальный страховой стаж был увеличен одновременно с другими «реформами» от властей, из-за чего многие оказались перед фактом получения мизерной социальной пенсии. С учетом того, что основные льготы у малообеспеченных слоев населения были отняты за время правления Лукашенко, большинство белорусов рассматривает выход на пенсию как «приговор».

Как сложилась такая ситуация, что вместо заслуженного отдыха белорусы получают за свой трудовой стаж «кота в мешке»? На вопросы Charter97.org отвечает лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

- Демографически 45-60-летние люди — значительная часть нашего общества. Как вы оцениваете положение среднестатистического белоруса в этот период жизни?

- Во-первых, в Беларуси никто не отменял контракты – они включены в Трудовой кодекс. Хотя во многих трудовых договорах и есть запись, что за два года до пенсии человека не увольняют – это мало что по сути дает. Сегодня тех людей, кому до пенсионного возраста остается два года и менее просто увольняют с работы по сокращению и ничего не выплачивают.

Ситуация зависит от того, что сегодня имеют белорусы в своем кошельке. С учетом того, что цены растут на все, зарплата у людей «растет» совершенно по-другому. Потому что если касаться сферы промышленности, то она там практически остановилась. Промышленность принесла в наш ВВП всего лишь 2,5% - это почти ничего.

Поэтому я считаю, что для людей возраст 45-60 лет – это возраст неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне.

- В Эстонии людей от 40 лет и старше принято называть «поколением победителей». Их доходы — самые высокие в стране. Почему в Беларуси после 40 люди теряют уверенность в завтрашнем дне?

- Все зависит от того, как развивается экономика той или страны. Как бы не кричали наша официальная власть и СМИ, сегодня наибольший валовый внутренний продукт дают «айтишники» - более 20%. Практически от всех «больших» заводов осталось только одно название.

И демографическая ситуация заключается в том, что, как было просчитано, существует проблема нехватки денег для населения. Но кто мешал за эти 25 лет ввести накопительную пенсионную систему? Модель была известна, и никто не мешал.

Если в других странах люди со стажем работы действительно зарабатывают – а не «получают» – своим трудом и квалификацией, то у нас такого не скажешь. Потому что на большинстве предприятий машиностроительного профиля работают пенсионеры. Так как молодежь туда не идет – нет мотивации к труду. И самое главное: модель экономики, которая была предложена 25 лет назад, показала свою никудышность в отношении человека труда.

Результат же такой: в регионах белорусы зарабатывают 300-400 рублей, и многим это «нормально» - настолько людей приучили к такому уровню жизни. И самое важное – приучили «получать», но не зарабатывать.

В Беларуси должны быть созданы такие условия, чтобы человек мог заработать своим трудом хотя бы 600-700 долларов. И это – самый базовый минимум, который должен получать человек, работающий в нашей стране.

- Что бы предложили сделать, чтобы гарантировать права и социальную защиту для людей предпенсионного возраста?

- Во-первых, нужно изменить величину страхового стажа и вернуть его на прежние позиции – слишком много людей попало в страховую ловушку. Если не до 10-ти, то хотя бы до 15-ти лет.

Второе: ввести в страховой стаж срочную службу в армии и первое обучение на дневном отделении. Если сегодня военные офицеры не платят соцстрах и им служба в стаж идет, то почему этот стаж не идет военнослужащим срочной службы – они же тоже соцстрах не платят? Разве они по-разному родину защищают?

И я бы наложил табу на повышение пенсионного возраста. Вот достигли мы отметки 61 год выхода на пенсию для мужчин и 56 – для женщин – все, баста! По той причине, что у нас нет такой средней «ожидаемой» продолжительности жизни. Посмотрите, сколько людей, не доживших до пенсии, лежит на кладбищах!

Поэтому здесь властям надо извиниться перед народом, оставить нынешний пенсионный возраст и начать думать о том, как сегодня поднять экономику. Не можете ее поднять? Тогда не обувайте людей в лапти! Люди в эту жизнь пришли не выживать, а жить!

Естественно, нужно разрабатывать и вводить накопительную пенсионную систему. Пусть она даже будет не для этого поколения, пусть для следующего.

И третье – нужно сделать приватизацию, разгосударствление собственности. Она сегодня не управляется государством, сегодня наниматель – государство. Надо, чтобы пришел малый и средний бизнес. Ведь проще договариваться с реальным нанимателем, чем с «нанимателем» в лице государства. В таком случае рынок будет работать, будет востребована рабочая сила и будет достойная зарплата.

И последнее: должны быть четкие гарантии государства для инвесторов. Должны прийти инвестиции, новые технологии и новые рабочие места. Не будет гарантий – никто сюда не придет!

- Иногда складывается впечатление, что власти начали «крестовый поход» против пенсионеров: вначале Лукашенко отменил им льготы, затем повысил пенсионный возраст и минимальный страховой стаж. К чему может в итоге привести такая «политика»?

- Когда смотришь на ситуацию изнутри – людей в транспорте, в очередях в магазине, в поликлиниках – пенсионеры, наконец, перестали молчать. Потому что сегодня выживать на пенсию в 300-400 рублей, имея внуков, которым тоже что-то хочется купить, да и на лекарства себе – уже возраст – непозволительно.

А численность пенсионеров будет расти с каждым годом, поэтому все более будет острым вопрос, как их содержать. Людям нужно просто четко понять, что и пенсионерам – не только работающим – нужно бороться за свои права. Разве вы всю свою жизнь поотдавали производствам, в бюджет вносили массу денег за то, чтобы вам государство 400 рублей положило на счет?

Я считаю, что наши люди – работоспособные. Они - предприимчивые, умные, только создайте им условия. Не можете дать, значит, нужно создавать дополнительные рабочие места. Если пенсионер сегодня не может элементарно прожить, то как можно повышать пенсию на 5% и для тех, кто получает 1000 рублей и для тех, кто 300 рублей? Если подымать, то в абсолютной величине – например, всем на 20 рублей.

Более того, нужно пересмотреть пенсии чиновников, депутатам вообще отменить эти незаслуженные пенсии, которые превышают 1000 рублей. Пенсия должна быть по последнему месту работы. Если сегодня людям сложно, то должно быть сложно и чиновникам. Не может быть так, что люди страдают, а чиновники жируют – это абсурд!

- Кроме пенсионеров, льгот при Лукашенко лишились еще многие категории населения. Кто, по вашему мнению, пострадал больше всего от социальной политики властей? Какие из категорий населения, обманутых властью, больше всего нуждаются в защите?

- В первую очередь я бы назвал людей, которые ухаживали за инвалидами 1-ой группы, получая зарплату через собесы. Когда они устраивались на эту работу, им был гарантирован трудовой стаж – тогда о страховом стаже никто не думал. Эти люди по 8-10 лет ухаживали за больными, и это не шло в страховой стаж. Государство кинуло своих работников – как такое может быть? Это такой тяжелый труд, а государство просто… Это очень серьезная ситуация!

Также «кинутыми» оказались люди, которые имеют высшее образование, имеют по двое-трое детей. Представьте себе – пять лет образования, потом еще шесть лет – 11 лет не вошло в стаж! Почему, например, в Украине и в России входит?

Поэтому если не даете льготы, то дайте пенсию и дайте зарплату, чтобы заработать и получить эту пенсию. А вы и льготы не даете, и заработать людям не даете! То же касается и студентов: какая у них там стипендия – кот наплакал! Тем более, что многие снимают квартиры.

Пенсионерам, студентам и учащимся нужно дать круглогодичные льготы на проезд в общественном транспорте! Более того – если пенсия сегодня меньше, чем минимальный потребительский бюджет – должна быть система индексации, уменьшения стоимости коммунальных услуг. Если повышаете пенсию до минимального потребительского бюджета – сегодня это 467 рублей – тогда нужно платить коммуналку, как все. Не можете? Значит, должны быть скидки этим людям!

Люди не могут, получая пенсию 300 рублей оплачивать коммуналку 120 рублей. Это -издевательство над людьми со стороны государства. Поэтому в обязательном порядке должна быть продуманная, согласованная с представителями общественности, прозрачная программа компенсации тем людям, которые не получают эти 467 рублей.

Возвращаясь к «декретницам», которым также не засчитывают страховой стаж – они же ничего, кроме пособия по уходу за детьми не получают! Они же получают только пособие по ребенку! А сами на себя ничего не получают. Это тоже надо подумать – а как же жить этим мамам? Хорошо еще, если муж хорошо зарабатывает – а если нет?

Вопросов к «социально-ориентированному» государству накопилось слишком много. И так просто, одним росчерком пера, их не решишь. Но есть ряд законов, указов, декретов, которые не стоят денег – их нужно убрать одним росчерком пера!

И я скажу, что это будет отчасти справедливо, а над остальными надо очень серьезно думать – и не в кабинетах Минтруда и Совета министров. Нужно это проводить в регионах -публично, открыто - и вырабатывать понятную и прозрачную для гражданского общества систему.

- Когда-то кандидат в президенты Александр Козулин задал Лукашенко вопрос: «Где деньги, Саша?». Насколько актуален вопрос: «Где льготы, Саша?». Будет ли профсоюз РЭП поднимать его на национальном и международном уровне?

- В настоящий момент профсоюз РЭП совместно с другими профсоюзами разрабатывает целый ряд требований правительству, Лукашенко и новой «палатке». Я думаю, что эти требования будут публичными и вопросы будут касаться не только льгот – в общей сложности будет примерно 30 всеобъемлющих пунктов. Мы рассчитываем, что это будут не только профсоюзные, а народные, общегражданские требования.

- Всемирный банк недавно подчеркнул необходимость укрепления системы социальной защиты в отношении наиболее уязвимых групп населения в Беларуси. Особенно это актуально в ситуации «налогового маневра» и сокращения нефтегазовых преференций из РФ. Как вы думаете — прислушаются ли власти к этим рекомендациям? Или наоборот — будут решать свои финансовые проблемы за счет малоимущих?

- У международных валютных фондов своя точка зрения и если делать все те вещи, что они предлагают, эта экономика может завтра просто не выдержать. Но к любым предложениям нужно относиться взвешенно, прежде чем следовать им.

Если МВФ, к примеру, предлагает увеличить пенсионный возраст, то пусть для начала посмотрят, сколько у нас в Беларуси живут люди. Если средняя продолжительность жизни мужчин будет 70 лет, а женщин – 85, тогда можно будет и увеличить пенсионный возраст. Но надо сначала достичь этого качества уровня жизни, благосостояния людей, а потом уже думать о повышении возраста.

Что касается «налогового маневра» - это как раз тот короткий поводок, за который Россия постоянно дергает. И в «союзном государстве» такие вещи – просто непозволительная роскошь. Здесь и речи нет о каком-то взаимопонимании и разговоре на равных. Кто сильнее – тот ставит свои условия.

И беда в том, что на сегодня экономика Беларуси ориентирована в основном на Россию. Я уважаю российский народ, но экономика должна быть сконцентрирована не на одном государстве, а на как можно большем количестве направлений – для того, чтобы быть устойчивой. По-моему, это аксиома.