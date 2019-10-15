На белорусские АЗС начало поступать зимнее дизельное топливо 1 15.10.2019, 11:56

Полная замена летнего дизельного топлива произойдет к 1 ноября.

Зимнее дизельное топливо начало поступать на АЗС концерна «Белнефтехим». Полная замена летнего дизельного топлива произойдет к 1 ноября, пишет tut.by.

Начиная с 15 октября белорусские нефтеперерабатывающие заводы страны — ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ» — традиционно приступили к выпуску зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка Беларуси.

— Сезонное зимнее дизельное топливо сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее минус 20 °C 5-го экологического класса уже начинает поступать на нефтебазы и автозаправочные станции республики, — сообщили в пресс-службе концерна.

Полная замена летнего дизельного топлива сорта С, которое можно использовать в автомобиле при температуре до минус 5 °C, на АЗС «Белоруснефти» произойдет к 1 ноября. В эти же сроки на АЗС отраслевой сети в продаже появится белорусское дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2), которое можно использовать при понижении температуры окружающего воздуха до минус 32 °C.

В концерне обратили внимание владельцев автомобилей с дизельным двигателем на необходимость подготовить топливную систему своего авто к эксплуатации в условиях холодного сезона, а также полностью использовать остатки летнего топлива в баке автомобиля, прежде чем заправлять его зимним дизельным топливом.