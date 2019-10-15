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Судья по делу Дмитрия Полиенко «выздоровел»

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  • 15.10.2019, 11:59
Судья по делу Дмитрия Полиенко «выздоровел»
Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

Назначена новая дата начала процесса.

Правозащитникам ПЦ «Весна» стало известно, что суд над социальным активистом Дмитрием Полиенко начнется в Минском городском суде в четверг, 17 октября. Начало в 10:30.

Это подтверждается расписанием судебных заседаний, размещении на официальном сайте Верховного суда Беларуси. Сообщается, что заседание будет закрытым.

Напомним, суд над Дмитрием Полиенко должен был начаться 25 сентября. Но перед самым началом его перенесли по причине болезни судьи П. Орлова.


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