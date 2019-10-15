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Генсек ООН: Россия нарушила Женевские конвенции по Крыму

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  • 15.10.2019, 12:10
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Генсек ООН: Россия нарушила Женевские конвенции по Крыму
Антониу Гутерриш

Украина ожидает дальнейших шагов от международного сообщества.

Украина поблагодарила руководство ООН за официальное признание нарушения Россией Женевских конвенций, из-за сознательного переселения ею людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко во время презентации доклада генсека ООН Антониу Гутерриша о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Укринформ».

«Согласно докладу (генсека ООН - ред.), Российская Федерация поощряет перемещение собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма».

В этой связи Ельченко отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны России, а также на предотвращение последствий подобной деятельности оккупационных властей.

Доклад генсека ООН о состоянии выполнения украинской резолюции по защите прав человека во временно оккупированном Крыму был озвучен в понедельник на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН.

Ельченко поблагодарил руководство Организации за подготовку документа, а также за выпуск 12 других докладов по Крыму.


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