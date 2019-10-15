закрыть
15 октября 2019, вторник, 13:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Собака Павлова

2
  • Телеграмм-канал «Серпом По»
  • 15.10.2019, 12:44
  • 1,122
Собака Павлова
ФОТО: АЛЕКСЕЙ ДРУЖИНИН / ТАСС / SCANPIX / LETA

Наконец-то, термин «путинизм» узаконят.

Сурков Владислав как собака Павлова. У той начиналось обильное слюноотделение в предвкушении еды. У Суркова – обильное извержение славословий в адрес Путина в страхе потерять свое, пусть и не самое завидное теперь местечко в Кремле – помощника президента по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. По слухам, украинское направление у него сейчас активно отжимает экс-посол в Беларуси, ныне замглавы МЭРа Бабич. И Сурков, молчавший с февраля, после опуса о долгом государстве Путина, вдруг заявляет о необходимости исследовать его деятельность. Для начала запустить дискуссию политологов под рубрикой «путинизм».

Браво, Слава! Наконец-то, термин путинизм узаконят. Раньше его употребляли почти исключительно в негативной коннотации. В ряде СМИ он был даже под запретом, как и словосочетание «путинский режим». И вот теперь, возможно (Песков против, ему не нравится слово «путинизм), откроются невиданные ранее просторы для мысли.

СерпомПо – за, целиком и полностью. Советуем Садовничему, как ректору главного вуза страны, открыть, если не факультет, то хотя бы отделение научного путинизма. И вообще, в преддверии 20-летия первого избрания Путина президентом (март 2020) пора браться за дело по-настоящему. И не только в научном плане. Хотя издать ПСС В.В. Путина в 55 томах (не будет хватать текста – разбавить картинками) с ауди и видеоверсиями – это святое.

Культура пока тоже в большом долгу. Мы, может, не знатоки, но кроме сладенького фильма «Поцелуй не для прессы», и вспомнить нечего. Надо срочно запустить киноцикл «Путиниана»: «Путин в декабре», «Человечки без ружья» (второе название- «Вежливые люди»), «Зеленая папка» и т.д.

Ну и, конечно, хватит этих шоколадно-мармеладно-гипсовых путиных и убогих фото для кабинетов провинциальных чиновников. Даешь монументы - «Путин поднимает Россию с колен»; картины – «Путин выступает на XVIII съезде «Единой России», «Путин забивает 10-ую шайбу». Ну и, музеи, конечно. От мемориального музея-квартиры до музея будущих видов вооружений имени Путина. Для китайских туристов экскурсионные маршруты запустить – «Путинскими тропами».

Да мало ли что можно придумать для продвижения путинизма. Начать, кстати, надо не с дискуссий, а с конкурсов. СерпомПо – участвует. Мы еще в феврале свой слоган придумали. Ждем гранта.

Телеграмм-канал «Серпом По»


популярное за неделю

Мнение

Кузнецы кризиса
Кузнецы кризиса Леонид Фридкин
«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов