Собака Павлова 2 Телеграмм-канал «Серпом По»

15.10.2019, 12:44

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ФОТО: АЛЕКСЕЙ ДРУЖИНИН / ТАСС / SCANPIX / LETA

Наконец-то, термин «путинизм» узаконят.

Сурков Владислав как собака Павлова. У той начиналось обильное слюноотделение в предвкушении еды. У Суркова – обильное извержение славословий в адрес Путина в страхе потерять свое, пусть и не самое завидное теперь местечко в Кремле – помощника президента по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. По слухам, украинское направление у него сейчас активно отжимает экс-посол в Беларуси, ныне замглавы МЭРа Бабич. И Сурков, молчавший с февраля, после опуса о долгом государстве Путина, вдруг заявляет о необходимости исследовать его деятельность. Для начала запустить дискуссию политологов под рубрикой «путинизм».

Браво, Слава! Наконец-то, термин путинизм узаконят. Раньше его употребляли почти исключительно в негативной коннотации. В ряде СМИ он был даже под запретом, как и словосочетание «путинский режим». И вот теперь, возможно (Песков против, ему не нравится слово «путинизм), откроются невиданные ранее просторы для мысли.

СерпомПо – за, целиком и полностью. Советуем Садовничему, как ректору главного вуза страны, открыть, если не факультет, то хотя бы отделение научного путинизма. И вообще, в преддверии 20-летия первого избрания Путина президентом (март 2020) пора браться за дело по-настоящему. И не только в научном плане. Хотя издать ПСС В.В. Путина в 55 томах (не будет хватать текста – разбавить картинками) с ауди и видеоверсиями – это святое.

Культура пока тоже в большом долгу. Мы, может, не знатоки, но кроме сладенького фильма «Поцелуй не для прессы», и вспомнить нечего. Надо срочно запустить киноцикл «Путиниана»: «Путин в декабре», «Человечки без ружья» (второе название- «Вежливые люди»), «Зеленая папка» и т.д.

Ну и, конечно, хватит этих шоколадно-мармеладно-гипсовых путиных и убогих фото для кабинетов провинциальных чиновников. Даешь монументы - «Путин поднимает Россию с колен»; картины – «Путин выступает на XVIII съезде «Единой России», «Путин забивает 10-ую шайбу». Ну и, музеи, конечно. От мемориального музея-квартиры до музея будущих видов вооружений имени Путина. Для китайских туристов экскурсионные маршруты запустить – «Путинскими тропами».

Да мало ли что можно придумать для продвижения путинизма. Начать, кстати, надо не с дискуссий, а с конкурсов. СерпомПо – участвует. Мы еще в феврале свой слоган придумали. Ждем гранта.

Телеграмм-канал «Серпом По»