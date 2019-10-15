Белорусы Швеции провели пикет против названия «Белороссия» 3 15.10.2019, 15:40

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В акции принял участие «белый российский» медведь.

Объединение белорусской диаспоры в Швеции «Sveriges Belarusier» организовало 15 октября пикет в центре Стокгольма с призывом отменить в официальном обиходе слово «Vitryssland» как название для Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Участники пикета обратились с такой просьбой к новому министру иностранных дел. На плакатах были обращения к шведам: «Ты не белофин, а я не белороссиянин», «Это не мы выбрали (Бело)Путина», «Это не мы присвоили (Бело)Крым». Человек в костюме белого медведя держал табличку «Белый российский (не белороссийский) медведь».

Председатель Рады белорусов Швеции Леся Рудник пояснила: пикетчики хотели, чтобы министр «представила себе, как это чувствуется, когда тебя каждый день путают с другим народом и ассоциируют тебя со страной, у которой за последнее время сложилась очень отрицательная репутация среди шведов».

Бывший директор интернет-площадки «Куфар» Михаил Сендер же объяснял: это нормально, когда страна имеет на другом языке другое название, но «если в названии заложено название другой современной страны, да еще очень проблемной страны, это проблема».

В шведском языке сейчас принято называть Беларусь словом «Vitryssland», а белорусов - «vitryssar» (дословно это значит «Белороссия» и «белороссиец»). Но после призвал белорусского диаспоры и местных политиков Шведская академия в 2009 году внесла в словари и слово «belarusier» для обозначения белорусов. Министерство иностранных дел Швеции в 2015 году согласилась внести название «Belarus» в официальный список названий стран, но в скобках рядом с «Vitryssland».

В том же 2015 году крупнейшая газета Швеции Dagens Nyheter заявила о переходе с «Vitryssland» на «Belarus». По состоянию на 2019 год в статьях на сайте газеты периодически попадается «старое» название, но чаще Беларусь называют «Белороссией».