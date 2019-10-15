закрыть
15 октября 2019, вторник, 16:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорусы Швеции провели пикет против названия «Белороссия»

3
  • 15.10.2019, 15:40
  • 1,087
Белорусы Швеции провели пикет против названия «Белороссия»

В акции принял участие «белый российский» медведь.

Объединение белорусской диаспоры в Швеции «Sveriges Belarusier» организовало 15 октября пикет в центре Стокгольма с призывом отменить в официальном обиходе слово «Vitryssland» как название для Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Участники пикета обратились с такой просьбой к новому министру иностранных дел. На плакатах были обращения к шведам: «Ты не белофин, а я не белороссиянин», «Это не мы выбрали (Бело)Путина», «Это не мы присвоили (Бело)Крым». Человек в костюме белого медведя держал табличку «Белый российский (не белороссийский) медведь».

Председатель Рады белорусов Швеции Леся Рудник пояснила: пикетчики хотели, чтобы министр «представила себе, как это чувствуется, когда тебя каждый день путают с другим народом и ассоциируют тебя со страной, у которой за последнее время сложилась очень отрицательная репутация среди шведов».

Бывший директор интернет-площадки «Куфар» Михаил Сендер же объяснял: это нормально, когда страна имеет на другом языке другое название, но «если в названии заложено название другой современной страны, да еще очень проблемной страны, это проблема».

В шведском языке сейчас принято называть Беларусь словом «Vitryssland», а белорусов - «vitryssar» (дословно это значит «Белороссия» и «белороссиец»). Но после призвал белорусского диаспоры и местных политиков Шведская академия в 2009 году внесла в словари и слово «belarusier» для обозначения белорусов. Министерство иностранных дел Швеции в 2015 году согласилась внести название «Belarus» в официальный список названий стран, но в скобках рядом с «Vitryssland».

В том же 2015 году крупнейшая газета Швеции Dagens Nyheter заявила о переходе с «Vitryssland» на «Belarus». По состоянию на 2019 год в статьях на сайте газеты периодически попадается «старое» название, но чаще Беларусь называют «Белороссией».


популярное за неделю

Мнение

Кузнецы кризиса
Кузнецы кризиса Леонид Фридкин
«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов