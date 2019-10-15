Особая экономическая зона Катовице - лучшая в Европе 15.10.2019, 16:46

Фото: paiz.gov.pl

Международное жюри высоко оценило новые инвестиции, деятельность по созданию новых рабочих мест и найму.

Особая экономическая зона Катовице названа лучшей в Европе и второй в мире. Рейтинг был проведен организацией FDI Business Financial Times, передает «Польское радио».

Международное жюри высоко оценило, в частности, новые инвестиции, деятельность по созданию новых рабочих мест и найму. Как подчеркивает руководитель Особой экономической зоны Катовице Януш Михалек, эта зона уже несколько лет подряд признается лучшей в Европе:

«Это дает большие возможности для нашего региона. Нас оценили за развитие промышленности 4.0, за создание условий для подготовку специалистов различных отраслей, за трансфер технологий и за создание привлекательной экосистемы для наших потенциальных инвесторов».

С начала этого года в Особую экономическую зону Катовице привлечено 32 инвестиции на сумму почти 2 миллиарда 300 миллионов злотых (почти 535 млн евро). Благодаря им в регионе будет создано не менее 841 нового рабочего места. В настоящее время в компаниях в Особой экономической зоне Катовице работают более 3 700 человек.