закрыть
15 октября 2019, вторник, 19:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины

  • 15.10.2019, 18:24
МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины

В 2020 году в Украине ожидается рост ВВП на 3%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 3% с 2,7%, прогнозируемых ранее, передает unian.net.

Как говорится в отчете МВФ о перспективах развития мировой экономики за октябрь, в 2020 году ожидается рост реального ВВП Украины также на 3%, как и ранее.

По оценкам Фонда, рост потребительских цен к концу текущего года в Украине замедлится до 7%, следующего – до 5,6%.

Дефицит текущего счета платежного баланса составит 2,8% ВВП в 2019 и 3,5% ВВП – в 2020 году.

Безработица в Украине, по прогнозам МВФ, снизится до 8,7% в этом и до 8,2% – в следующем году.


популярное за неделю

Мнение

Кузнецы кризиса
Кузнецы кризиса Леонид Фридкин
«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов