МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины 15.10.2019, 18:24

В 2020 году в Украине ожидается рост ВВП на 3%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 3% с 2,7%, прогнозируемых ранее, передает unian.net.

Как говорится в отчете МВФ о перспективах развития мировой экономики за октябрь, в 2020 году ожидается рост реального ВВП Украины также на 3%, как и ранее.

По оценкам Фонда, рост потребительских цен к концу текущего года в Украине замедлится до 7%, следующего – до 5,6%.

Дефицит текущего счета платежного баланса составит 2,8% ВВП в 2019 и 3,5% ВВП – в 2020 году.

Безработица в Украине, по прогнозам МВФ, снизится до 8,7% в этом и до 8,2% – в следующем году.