Ученые впервые обнаружили «водного динозавра» 16.10.2019, 7:58

Иллюстрационное фото

Открытие произошло в Перу.

Останки плезиозавра были найдены биологами рядом с Лимой, сообщает перуанское новостное агентство Andina (перевод — lenta.ua).

Это первое обнаружение плезиозавра в Перу и второе — на тихоокеанском побережье Южной Америки.

Кости ископаемой рептилии специалисты нашли в месте Морро Солар, неподалеку от перуанской столицы. Открытие совершили ученые из университета Сан-Маркос и Национального аргентинского университета Ла-Плата.

Всего было обнаружено пять костей: три позвонка, тазовая и плечевая кости. Находки отправились на дальнейшее изучение в отдел палеонтологии позвоночных в Музей естественной истории Лимы.