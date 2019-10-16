Курд-криг Александр Шумилин

16.10.2019, 9:29

Чем закончится молниеносное наступление Эрдогана?

Турецкие войска, вторгшиеся 9 октября на территорию северной Сирии, сохраняют впечатляющую скорость продвижения в южном направлении. Похоже, они не намерены соблюсти ранее заявленные параметры «зоны безопасности» вдоль сирийско-турецкой границы (порядка 30 километров).

По словам главы Пентагона Марка Эспера, ситуация ухудшается «с каждым часом». Даже для американцев, которые постепенно перебрасывают своих военнослужащих группами по 100–150 человек из мест их дислокации в контролируемых курдами населенных пунктах на американские базы в Ираке. «За последние 24 часа мы узнали, что Турция, вероятно, хочет расширить свою атаку дальше на юг по сравнению с тем, что планировалось ранее, а также на запад», — заявил Эспер в интервью телеканалу CBS.

Протурецкие боевики ведут стрельбу на границе с Сирией. Фото: Reuters

Ситуация действительно представляется странной: поспешная передислокация американских солдат перед лицом наступающих подразделений армии Турции — союзника США и члена НАТО — вызывает ассоциации, скорее, с паническим бегством, чем с заранее запланированным уходом.

По сути, это так и есть: после провала в начале октября попыток достигнуть компромисса с Анкарой по вопросу о военной операции с целью создания поддержанной в принципе Вашингтоном идеи «зоны безопасности» турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган двинул свои войска без оглядки на своего стратегического партнера. Загнанный Эрдоганом в угол Дональд Трамп вынужден грозить Анкаре мерами финансовыми и экономическими (но никак не военными) в случае нарушения ею «красных линий» в атаке на редуты курдских формирований, которые последние несколько лет были ближайшими союзниками США и международной коалиции в борьбе против ИГ (запрещенного в РФ. — Ред.). Действия самого Трампа, объявившего спешно об эвакуации своих военнослужащих из северной Сирии (порядка тысячи человек), не только курды, но и многие в США и Европе называют не иначе, как жестким словом «предательство». Сам Трамп предложил «посреднические услуги», а заодно возобновил патрулирование американскими самолетами некоторых районов северной Сирии, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение турецких войск. По мнению аналитиков, это стало «холодным душем» для Анкары, которая с ходу отвергла всякое посредничество.

Первый день турецкой операции «Источник мира». На фото: протурецкие силы ССА вторгаются вглубь курдской территории. Фото: источник «Новой»

Впрочем, столкновения турок с еще не эвакуированными американцами на поле развернувшихся боев практически исключаются. А вот с сирийской армией, выдвинувшейся в северные районы уже по договоренности с курдами, — вполне вероятны.

Известно априори, кто выйдет победителем из этой схватки. Конечно, турки.

Такой сценарий, кстати, сейчас может реализоваться в приграничном городе Манбидже, куда курды пригласили сирийские войска, а точнее, попытались прикрыться ими перед лицом наступающей турецкой армии. Однако сирийцы, похоже, не готовы столкнуться с турками лицом к лицу, а потому развернулись на подступах к городу. Турки же вряд ли остановятся: по всем признакам они будут брать город, чтобы не допустить туда асадовцев. Тем более что возможные столкновения с войсками Башара Асада не обозначены Трампом для Эрдогана как «красная линия».

Турки и протурецкие боевики (на фото) вряд ли остановятся перед столкновением с асадовскими силами. Во что это выльется — пока неизвестно. Фото: источник «Новой»

Турки и протурецкие боевики (на фото) вряд ли остановятся перед столкновением с асадовскими силами. Во что это выльется — пока неизвестно. Фото: источник «Новой»

Во что выльются вероятные боестолкновения Анкары и Дамаска — это одно из неизвестных для всех задействованных акторов. Второе неизвестное, похоже, все более проясняется: после воскресного совещания на российской авиабазе Хмеймим курды обратились за помощью к Дамаску — со всеми вытекающими из этого последствиями. Понятно, что ценой альянса с Асадом будет постепенная сдача контролируемых курдами территорий Дамаску.

Как сказал один из лидеров сирийских курдов, «между жизнью и геноцидом, мы выбираем жизнь». Что дальше? Жизнь под Асадом, чего курды уже натерпелись предостаточно?

На это окончательного ответа нет. Курдская администрация настаивает, что договоренности в Хмеймиме на данном этапе ограничиваются тактическим взаимодействием с армией Асада — без обозначения финальной формулы. Более того, курды утверждают, что политический контроль над регионом и обеспечение порядка остаются в их руках. Формула на сегодняшний день сколь гибкая, столь и сомнительная: безопасность населенных пунктов обеспечивают сирийцы, а политический контроль остается в руках курдов. Возможно ли такое? Как успокоительное средство для курдов — да, но вряд ли оно будет работать долго.

Понятно, что развернутая Эрдоганом операция смешала карты администрации Трампа (по словам Эспера, «это часть ужасной ситуации, в которую нас втянула Турция») и преподнесла неожиданный «подарок» Москве, которая не без оснований увидела в происходящем шанс на благополучную для себя развязку. Прав Дмитрий Песков, который уверяет, что в Москве и не мыслят вероятности какого-либо столкновения с Турцией. Действительно, такая вероятность близка к нулю, ибо сталкиваться с турками на поле боя могут разве что подразделения сирийской (асадовской) армии. Россия в стороне. Путин же в тесном контакте с Эрдоганом продолжает проявлять понимание «озабоченностей» последнего. А северные территории Сирии, те, что окажутся вне «зоны безопасности» Анкары, скорее всего, постепенно будут возвращаться под контроль Асада. Самими курдами. Это то самое, на чем настаивал в последнее время Кремль. Но осуществляется сценарий уже руками Эрдогана.

Судя по всему, операция в Турции приведет разделению влияния над Сирией, очень похоже описанной Кремлем в последнее время. Фото: РИА Новости

В нынешнем состоянии трудно назвать «победой» факт контроля Дамаском только 60 процентов сирийской территории. Без атаки Эрдогана трудно было бы Асаду привлечь курдов на свою сторону. Более того, аналитики говорят о вероятной договоренности между Путиным и Эрдоганом относительно «размена» того, что удастся создать Анкаре в виде «зоны безопасности» на казавшуюся нерешаемой проблему Идлиба.

В самом общем виде это может выглядеть так: Москва согласилась с операцией Анкары на севере Сирии, а Анкара должна будет принять операцию Дамаска–Москвы–Тегерана в Идлибе.

Такое не столь уж и невероятно — после эвакуации протурецких группировок из этого анклава.

Конечно, вынужденная договоренность курдов с Дамаском — это еще и сигнал Вашингтону с требованием найти способы давления на Анкару. Другой сигнал — участившиеся побеги игиловцев из тюрем и лагерей, в которых они находятся под охраной курдов. В Вашингтоне и Анкаре говорят, что курды намеренно выпускают террористов под предлогом нехватки сил на охрану из-за турецкого вторжения. Первыми, однако, обеспокоились этим европейцы, для которых не только уже обозначившиеся потоки беженцев будут представлять угрозу, но и замаскированные под «беженцев» головорезы из ИГИЛ.

Какой оборот примут события на севере Сирии — не знает никто. Эрдоган наверняка добьется своего, поскольку вопрос цены в виде человеческих жизней для него, судя по всему, остро не стоит. К тому же отнюдь не в проигрыше оказываются пока Дамаск и Москва. Ну а удар по репутации США — не большая проблема даже для американцев, которые вполне привыкли к подобному за время правления Дональда Трампа.

Александр Шумилин, «Новая газета»